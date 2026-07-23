Tentative de cambriolage à Lausanne (VD): quartier de Chailly bouclé

Le quartier lausannois de Chailly a été bouclé tôt jeudi matin par la police, après une tentative de cambriolage visant l'agence UBS du secteur. Les auteurs des faits sont toujours recherchés, selon 24 Heures.

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Selon 24 Heures, les habitants du quartier lausannois de Chailly se sont réveillés jeudi matin dans un périmètre bouclé par la police. La raison: une tentative de cambriolage visant l'agence UBS du quartier.

Les faits se sont produits aux alentours de 4h30, lorsque le service de sécurité de la banque a alerté les forces de l'ordre. Un dispositif a rapidement été mis en place, mais le ou les auteurs avaient déjà pris la fuite à l'arrivée des patrouilles.

Le quartier reste pour l'heure fermé à la circulation. La police demande à la population d'éviter le secteur. De plus amples informations sont attendues dans le courant de la journée. (svp)