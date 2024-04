Les votes au National bloqués par un incident technique

La panne au Conseil national est survenue au milieu d'un vote vers 16h00, mardi après-midi. Keystone

C'est ce qui s'appelle un bug et c'est une première! Le système de vote électronique utilisé au National n'a pas fonctionné mardi soir et les votes sont reportés à mercredi matin.

Plus de «Suisse»

Le National a terminé mardi de débattre sur le programme de la législature du Conseil fédéral pour les années 2023-2027, après plus de sept heures de discussions. Toutefois, en raison de problèmes techniques, les votes n'ont pas eu lieu.

Les débats se poursuivaient malgré tout selon l'ordre du jour jusqu'à 19h00. Les votes sur le programme de la législature et les objets suivants se dérouleront mercredi matin à 08h00, a informé le président du National Eric Nussbaumer. Et de préciser que le vote à main levée n'est pas possible, puisque le règlement requiert les votes nominatifs.

La panne est survenue au milieu d'un vote vers 16h00. «Cela n'est encore jamais arrivé», a commenté le président, avant de suspendre la séance pendant dix minutes.

Le système de vote électronique existe depuis 1994. Auparavant, les conseillers nationaux votaient debout. (ats/jch)