Une conseillère nationale a été victime de violences conjugales
Maya Bally, conseillère nationale argovienne du Centre, a évoqué son expérience personnelle de la violence conjugale dans une interview publiée dimanche dans la SonntagsZeitung. A l'âge de 20 ans, son petit ami de l'époque l'avait frappée, a confié la femme désormais âgée de 65 ans.
A l'époque elle avait justifié l'acte: «Ce genre de choses peut arriver», s'était-elle convaincue. Elle s’était également reproché ce qui s’était passé:
Aussi du chantage émotionnel
Elle a longtemps considéré son compagnon de l’époque comme une victime de son enfance difficile et non comme un agresseur. Elle explique:
Elle a fini par emménager avec cet homme. «Il s’y est pris très habilement, car il m’a raconté qu’il avait perdu son appartement et qu’il ne savait tout simplement pas où aller». Avec le recul, cela s’est avéré être un mensonge. Il était lourdement endetté et trompait Maya Bally.
Lors d’une autre dispute, son ex l’avait frappée si violemment qu’elle était tombée dans la baignoire. Elle avait raconté à son entourage qu’elle avait trébuché sur le chat. Personne ne l’avait cru cette histoire. Elle reconnait:
«Briser le tabou»
Aujourd’hui, Maya Bally a surmonté les traumatismes de l’époque. La centriste justifie sa décision de s’exprimer publiquement par l’importance du sujet. Elle souhaite donner du courage aux victimes et à leur entourage:
Sous la coupole, la conseillère nationale milite en faveur de mesures comme la création d’une infraction pénale spécifique contre le harcèlement obsessionnel. Au-delà des clivages politiques, il existe «un consensus sur la nécessité de lois plus strictes pour mieux lutter contre la violence domestique», déclare-t-elle. (btr/ats)