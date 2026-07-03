La ligne d'assistance aux victimes de violences 142 est opérationnelle depuis deux mois. Luis Alvarez / Getty Images

Violences en Suisse: voici à quel point le 142 est sollicité après deux mois

Depuis deux mois, une nouvelle ligne d'aide destinée aux personnes touchées par la violence domestique et d'autres formes de violence est en service. L'offre est activement sollicitée et doit encore gagner en notoriété grâce à une campagne.

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Ce qui a longtemps été attendu est désormais réalité depuis deux mois. Après cinq ans de préparation, la Suisse dispose, depuis le 1er mai, d'une ligne d'aide téléphonique accessible 24h/24 pour les victimes de violence.

Au numéro 142, toutes les personnes ayant subi une violence physique, psychique ou sexuelle dans la sphère privée ou dans l'espace public reçoivent des conseils. La 142 est également à la disposition de l'entourage des victimes de violence, comme les proches ou les amis. Il ne s'agit toutefois pas d'un numéro d'urgence. Dans de tels cas, les personnes concernées doivent alerter la police.

La ligne d'aide aux victimes rencontre une forte demande. Selon les indications fournies par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) à notre demande, environ 5100 appels ayant donné lieu à un entretien ont été recensés lors des deux premiers mois. Lors du premier mois d'exploitation, en mai, on comptait plus de 2600 appels, et un peu plus de 2400 en juin. Cela représente en moyenne environ 80 appels par jour.

Des bénévoles pour répondre la nuit

L'exploitation opérationnelle de la ligne d'aide aux victimes relève de la compétence des cantons. Pendant les heures de bureau, les appels au 142 sont redirigés vers les services cantonaux de consultation pour les victimes compétents.

Pour assurer la couverture en dehors des heures de bureau, les solutions varient selon les cantons. Dans certaines régions, le 142 est pris en charge 24h/24 par des équipes professionnelles. Dans d'autres, ce sont des bénévoles de la Main tendue (numéro 143) qui répondent la nuit aux appels de la ligne d'aide aux victimes.

Cela a suscité des critiques. Le président du comité de l'association faîtière 143.ch s'est défendu fin avril auprès de notre rédaction:

«Nous avons des exigences élevées envers nos quelque 700 bénévoles. Nous leur dispensons une formation intensive à la conduite d'entretiens, à la gestion des situations de crise et à divers aspects de l'accompagnement des victimes.»

Actuellement, une vaste campagne de la Confédération et des cantons est en cours afin de mieux faire connaître cette nouvelle offre, de réduire les réticences et de toucher encore davantage de personnes concernées.