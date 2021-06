Suisse

Migros rappelle une dizaine de produits contenant trop de plomb



Une dizaine de produits vendus chez Migros présentaient des teneurs en plomb trop élevées. Un risque pour la santé ne pouvant être exclu, le grand distributeur les a retirés de ses rayons sur ordre des autorités.

C'est un ingrédient présent dans tous ces produits qui est en cause, a indiqué la Migros vendredi soir. Les produits concernés, qui étaient disponibles dans pratiquement tous les points de vente, sont une soupe aux lentilles marocaine, une sauce casimir, un mélange de viande pour goulash et une bolognaise Salseria tout soja de chez Bon Chef, ainsi que des risotti Subito (Parmegiano, à la tomate, avec asperges, Milanese et Pasta alla Nonna).

Les clients qui auraient déjà acheté ces produits sont invités à ne pas les consommer. Ils peuvent les retourner contre remboursement, précise le géant orange. (ats)

