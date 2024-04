Pourquoi les CFF vendent un produit végane suédois

Les Chemins de fer fédéraux ont longtemps hésité à vendre des boissons végétaliennes dans leurs wagons-restaurants. Après avoir subi de nombreuses critiques, ils s'y sont finalement résolus.

Benjamin Weinmann / ch media

La question est dans l'air depuis cinq ans déjà: Swissveg, la principale association de défense des intérêts des personnes véganes et végétariennes en Suisse (selon ses propres dires), a finalement obtenu des CFF que du lait végétal soit disponible à bord des wagons-restaurants. Ils estiment «avoir attendu longtemps» pour que l'ancienne régie fédérale réagisse.

En 2022, la Deutsche Bahn, en Allemagne, avait annoncé intégrer le lait d'avoine dans son offre de restauration, expliquant considérer «la protection de l'environnement et du climat comme une tâche globale et misons sur une utilisation durable des ressources également dans nos bistrots». Et en effet, la production de lait de vache a une charge environnementale nettement plus élevée que celle du lait à base de plantes.

Mais aux yeux des CFF, la demande pour ce genre de produits n'existait alors pas vraiment. «Elle est pour l'heure extrêmement faible», avait déclaré un porte-parole à CH Media à la même époque. «Les CFF ne sont vraiment pas dans l'air du temps et même très en retard», avait rétorqué Swissveg.

En vente depuis quelques jours

Mais le vent semble avoir tourné. Depuis le 21 mars, la compagnie ferroviaire a ajouté à sa carte le lait d'avoine à déguster avec le café ou le thé. «Les attentes pour des alternatives de lait végétal ont nettement augmenté ces dernières années», explique un porte-parole des CFF.

«Chaque jour, environ 500 à 700 clients profitent de cette nouvelle offre»

Les CFF n'ont pas opté pour un partenaire suisse, mais pour le groupe suédois Oatly, bien connu dans le secteur. Oatly

Au total, 14 000 passagers se restaurent chaque jour à bord des wagons-restaurants.

Quant au choix du fournisseur, les CFF n'ont toutefois pas opté pour un partenaire suisse, mais pour le groupe suédois Oatly, bien connu dans le secteur. «Lors de la dégustation à l'aveugle de différents fabricants, tant suisses qu'étrangers, le produit d'Oatly s'est incontestablement démarqué», explique le porte-parole. Autre critère à faire la différence: la taille des emballages proposés par l'industriel.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)