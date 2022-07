Coop rappelle les packs de hamacs Rewind Hammock

Les clients qui ont acheté ce produit sont priés de ne plus l'utiliser et de le rapporter à un point de vente Coop. Le prix sera remboursé sur présentation du ticket de caisse, a précisé le Bureau fédéral de la consommation. (ats/sia)

Le rappel de produits concerne le pack de hamacs Rewind Hammock, composé du hamac, de deux sangles de fixation et de deux mousquetons. Il a été vendu à la Coop entre mars et juin 2022.

Coop rappelle les hamacs Rewind Hammock, vendu entre le 8 mars et le 17 juin 2022, car ces derniers présentent un risque de chute et de blessure. Les clients qui en ont acheté un sont priés de ne plus l'utiliser et de le rapporter à un point de vente.

Pénurie d'électricité: fini la clim et les ascenseurs, le plan du Conseil fédéral

La Suisse pourrait manquer de jus. En effet, si le gaz russe ne circule plus, cela aura des répercussions sur l'approvisionnement en électricité. Un «portefeuille de mesures» montre ce qui sera alors fait... et selon quelles priorités.



Pour l'instant, des conseils d'économie indolores à la population sont proposés. Mais que se passera-t-il si cela ne suffit plus? «En cas de pénurie, la gestion passe par une organisation du secteur de l'électricité», explique la ministre de l'Energie Simonetta Sommaruga dans une interview au SonntagsZeitung. Elle ne cite pas le nom de cette organisation et ne donne pas non plus d'indications plus concrètes sur la procédure.