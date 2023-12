Coop et Migros accusés de «nuire à l'environnement» avec leurs saumons

Greenpeace dénonce les réductions de prix massives sur le saumon chez Migros et Coop. Les promesses de durabilité des deux grossistes ne seraient donc pas tenues.

Chantal Stäubli Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Ils attirent directement l'attention, non seulement en raison de leur couleur pétante, mais aussi en raison des fréquentes réductions de prix: les produits à base de saumon. Toute l'année, on croise des filets de saumon, du saumon fumé et d'autres produits de ce type dans les supermarchés, sans que les autocollants de promotion ne les signalent. Mais est-ce vraiment une simple impression?

L'organisation environnementale Greenpeace a étudié, pendant trois mois, les promotions sur le poisson chez Migros et Coop. La recherche arrive à la conclusion suivante: le saumon atlantique d'aquaculture fait partie du top 3 des produits dont le prix a été le plus fortement réduit chez les deux grossistes.

Réductions de prix sur les produits de la mer. Image: greenpeace

Selon la recherche, les rabais se situent entre 41 et 50%. «Les détaillants bradent le poisson à un prix dérisoire», déclare Barbara Wegmann, experte en consommation chez Greenpeace Suisse. Avec une réduction de prix de 50%, le coût des tranches de saumon frais se situe à 2,17 francs pour 100 grammes. Même une boule de glace est plus chère.

Les détaillants stimulent ainsi la consommation de ce poisson problématique, notamment pendant la période de Noël.

Coop et Migros accusés de ne pas être «durables»

Greenpeace s'insurge surtout contre le fait que le thème du développement durable soit écrit en majuscules chez Coop et Migros, mais que les promesses ne soient pas tenues avec de telles réductions de prix.

«Les entreprises se vantent d'être particulièrement durables. Mais en même temps, elles stimulent avec des prix cassés la vente d'un produit de la mer dont la production nuit à l'environnement et au bien-être des animaux.» Iris Menn, la biologiste marine de Greenpeace, à la NZZ.

Les détaillants réalisent plus de 45% de leur chiffre d'affaires avec les produits de la mer grâce à des promotions, écrit Greenpeace dans un communiqué de presse:

«Sans de telles promotions, la consommation de produits de la mer serait bien plus faible»

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 90% des populations de poissons exploitées à des fins commerciales sont surexploitées. Et le poisson d'élevage issu de l'aquaculture n'offre pas non plus d'alternative respectueuse de l'environnement, il contribue même à la surpêche des océans.

Le saumon est le poisson le plus apprécié en Suisse, mais il est presque exclusivement importé, principalement de Norvège. Selon une étude récente de l'organisation écossaise de protection de la nature «Wild Fish», on ne peut pas se fier aux labels de durabilité comme le célèbre label ASC. Même dans les fermes certifiées, les poissons souffrent de conditions terribles.

De nombreux poissons d'élevage s'échappent et bouleversent ainsi l'écosystème marin. En cas de non-respect des normes, les exploitations ne verraient pas leur certificat retiré, selon l'étude.

Migros et Coop se défendent contre les critiques

Migros déclare à la NZZ qu'elle ne vend que des poissons pêchés et produits de manière à préserver à long terme les populations sauvages et les écosystèmes. «Toute infraction commise dans les élevages de saumon d'élevage nous préoccupe également et nous ne pouvons pas la tolérer en tant que client.» Coop fait savoir qu'elle s'en tient systématiquement au guide du poisson du WWF Suisse.

Traduit et adapté par Noëline Flippe