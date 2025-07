Les poêles en téflon ne seraient-elles finalement pas si chouettes que ça? C'est en tout cas ce que semblent penser de plus en plus de Suisses. Image: Getty Images

Les Suisses se détournent du téflon: voici les meilleures alternatives

Une analyse du site Digitec-Galaxus, propriété de Migros, révèle les préférences des Suisses en matière de poêles à frire. Le débat sur les PFAS, parfois présents dans le téflon, semble avoir mené à des prises de conscience.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Les poêles suisses ont un nom: Kuhn Rikon. Depuis des décennies, cette entreprise familiale produit des ustensiles de cuisine dans la vallée de la Töss, près de Zurich, notamment la célèbre marmite à pression Duromatic.

Un composé pas aussi dangereux qu'imaginé

Dorothee Auwärter incarne la quatrième génération à diriger la société en tant que présidente du conseil d'administration.

Dorothee Auwärter, présidente du conseil d'administration de Kuhn Rikon. Image: Claudio Thoma / www.claudiothoma.com

Il y a deux ans, elle a accordé une interview à CH Media, évoquant les craintes de nombreux consommateurs qui associent les poêles en téflon à un risque de cancer. Elle avait alors déclaré:

«Il s'agit malheureusement d'une idée reçue erronée. Le téflon que nous utilisons n'est ni toxique ni cancérigène»

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) «téflon» n'est qu'un nom de marque, et il fait partie des composés alkylés polyfluorés, ou PFAS. On les trouve non seulement dans les revêtements des poêles à frire, mais aussi dans de nombreux autres produits, tels que le papier d'emballage, les peintures, les toiles de tente imperméables ou la mousse anti-feu des pompiers.

Un matériau simplement sans égal

«Dans cette famille de PFAS, certains représentent effectivement un danger pour la santé», expliquait Dorothee Auwärter avant d'ajouter:

«Mais on ne les retrouve pas dans nos poêles, dont l'utilisation ne comporte absolument aucun risque.»

Selon elle, il n'existe à ce jour aucune alternative offrant des propriétés antiadhésives comparables et durables.

Mais un changement de mentalité s'opère dans les cuisines suisses. C'est ce que révèle une étude du magasin en ligne Migros Digitec-Galaxus, que CH Media a pu consulter. Selon ce document, la poêle en téflon a longtemps été incontestée, trônant en tête du classement des 100 modèles les plus vendus.

Un changement de cap pour les consommateurs

Mais les consommateurs semblent avoir suivi avec attention le débat sur ceux que l'on surnomme les «polluants éternels». Alors que la part des poêles en PTFE vendues chez Digitec-Galaxus était encore de 57% en 2022, elle n'était plus que de 36% au premier semestre 2025. Une baisse de plus d'un tiers en trois ans et demi.

Les avantages du fer et de l'inox

De leur côté, les poêles en céramique enregistrent un succès grandissant. Leur part de marché dans la plus grande boutique en ligne suisse a été multipliée par sept depuis 2022, passant de 3% à 21% l'année dernière. Les poêles à frire en fer ou en inox non revêtues se placent en tête au premier semestre 2025, avec 44% du marché.

L'évolution des ventes des poêles chez Digitec-Galaxus. Image: Galaxus

Selon Digitec-Galaxus, leurs avantages sont les suivants: absence de produits chimiques, durabilité et recyclabilité totale. Elles sont toutefois plus lourdes que leurs cousines en téflon.

Selon la marque Kuhn Rikon, les poêles à frire de qualité avec revêtement antiadhésif en PTFE peuvent durer trois à cinq ans. C'est ce qu'indique Digitec-Galaxus. Les modèles à revêtement céramique ne tiendront par contre qu'un à trois ans. Dans le quotidien d'une famille, les poêles en téflon et en céramique ont souvent une durée de vie plus courte.

Le revêtement antiadhésif s'enlève en effet lorsqu'on le gratte ou le racle avec des ustensiles en métal. Le revêtement en céramique perd, lui, ses propriétés antiadhésives si on cuit à trop haute température. Les poêles en fer et en inox sont en revanche considérées comme pratiquement indestructibles.

Les considérations sanitaires ne sont évidemment pas les seules à jouer un rôle lors de l'achat. Galaxus souligne ainsi que les poêles en PTFE et en céramique restent globalement moins chères. Mais que les poêles en fer ou en inox pourront servir plus longtemps.

(Adaptation française: Valentine Zenker)