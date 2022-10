Il est de nouveau possible de payer par carte ou Twint à la Coop

Coop s'est excusée auprès des clients et déclare que le dommage n'est pas chiffrable. (ats)

La raison de la panne serait une perturbation du réseau. Tous les paiements par carte et Twint ont été touchés. Il a en revanche été parfois possible de payer avec la Postcard.

Il est à nouveau possible de payer par carte chez Coop . La panne qui touchait toute la Suisse depuis lundi matin a été résolue, a déclaré mardi la porte-parole de Coop Rebecca Veiga à l'agence de presse Keystone-SDA.

