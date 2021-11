shutterstock

Des professionnels de la santé écrivent une lettre alarmiste à Berset

Ce lundi 1er novembre, des experts de la santé publique vont remettre au ministre de la santé une lettre ouverte. Cette dernière entend alerter sur les conséquences du dérèglement climatique sur la santé mondiale.

La COP26 s'est ouverte ce 1er novembre. Et c'est cette même date qu'ont choisis plusieurs professionnels de la santé pour adresser une lettre ouverte à Alain Berset. Un timing qui n'est pas dû au hasard. Et pour cause: la COP26 a choisi la santé comme axe scientifique de priorité.

Dans leur lettre, les experts rappellent que de plus en plus de maladies respiratoires et cardio-vasculaires sont dues à l'air pollué. Ils donnent aussi l'exemple des décès provoqués par les vagues de chaleur ou encore des intoxications liées à une eau potable polluée.

Extrait de la lettre ouverte 👇 «Si des mesures drastiques ne sont pas prises urgemment pour diminuer l’impact des gaz à effets de serre et de l’effondrement de la biodiversité, on s'attend, au cours des prochaines décennies, à des augmentations substantielles de la morbidité et de la mortalité liées à un ensemble de maladies causées par la mauvaise qualité de l’eau, de l'air et de la nourriture, ainsi qu’une augmentation des maladies vectorielles, des épidémies et des pandémies.»

Les auteurs de la lettre demandent à Alain Berset, entre autre:

De prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la vie des citoyens.

De déclarer publiquement l’urgence nationale sanitaire, climatique et environnementale.

De répondre clairement aux demandes de la COP26 et de les mettre en œuvre au plus vite.

Parmi les signataires de la lettre ouverte, on retrouve notamment le Prof. Blaise Genton, le directeur de l’Institut de santé globale, Antoine Flahault ou encore l'infectiologue Valérie D’Acremont.

Pour lire l'intégralité de la lettre, cliquez-ici. (hkr)