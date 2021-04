Suisse

Les cantons peuvent puiser dans les réserves des vaccins



Tous vaccinés d'ici l'été en Suisse? L'objectif reste «réaliste»

Le rythme de la vaccination devrait bientôt accélérer: grâce aux huit millions de doses attendues à partir du mois d'avril, les cantons peuvent puiser dans les réserves.

Entre avril et fin juillet, la Confédération s'attend à recevoir au moins huit millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Cela signifie que les cantons peuvent désormais puiser dans leurs réserves jusqu'à la fin du mois. Ils peuvent donc accélérer le rythme de vaccination et l'étendre plus rapidement à davantage de groupes d'âge.

C'est ce qu'a annoncé jeudi le Secrétariat général du département fédéral de l'intérieur (DFI), à l'issue d'une visioconférence entre le conseiller fédéral Alain Berset et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

«Objectif réaliste»

Selon les autorités, les volumes de livraison devraient à nouveau augmenter de manière significative à partir du mois de mai.

Grâce à cette livraison, l'objectif d'une première vaccination pour toutes les personnes qui le souhaitent d'ici fin juin reste réaliste, en supposant qu'une «livraison convenue avec les fabricants se déroule sans interruption». (ats)

Découvrez le nouveau vaccinodrome de Palexpo, à Genève: 1 / 8 Le vaccinodrome de Palexpo à Genève source: sda / martial trezzini

