Bientôt des tests salivaires à domicile sous contrôle vidéo?



Image: Shutterstock

La Confédération envisage d'introduire des tests salivaires à domicile. Plus pratiques et fiables que les tests antigéniques rapides, ils nécessiteraient une surveillance vidéo pour éviter les falsifications.

nina fargahi / ch media

Le dépistage du coronavirus est important pour les personnes non vaccinées, mais les occasions de le faire sont de plus en plus rares. De nombreuses pharmacies recourent désormais à la vaccination plutôt qu'au dépistage, et certains centres ont déjà fermé leurs portes. C'est pourquoi des cantons veulent maintenant permettre aux particuliers d'effectuer à domicile des tests salivaires, qui sont valables pour le certificat Covid.

Ce type de test a cependant un problème: «Si l'échantillon de salive est prélevé à domicile et non sous la supervision d'un spécialiste, il peut être falsifié», explique Thomas Plattner, médecin cantonal fribourgeois. Ce canton, qui fait figure de pionnier, envisage des solutions «pour que cela puisse se faire à domicile, ce qui est plus pratique que se faire tester en pharmacie».

Cela se passerait par des tests salivaires groupés. «Dans ce cas, les gens donneraient leurs échantillons de salive à domicile, sous contrôle vidéo conforme à la protection des données ou en personne chez le médecin ou à la pharmacie», explique Plattner. Jusqu'à dix échantillons de salive seraient ensuite mélangés et testés. Ce n'est qu'en cas de résultat positif que les personnes du groupe seront testées individuellement.

«Cela permet aux tests d'être plus efficaces et plus rentables»

Image: Keystone

La Confédération envisage de faire la même chose. L'OFSP écrit: «L'introduction et la prise en charge des tests salivaires pour les personnes asymptomatiques - une méthode de diagnostic plus fiable que les tests antigéniques rapides - sont actuellement en discussion». Cette possibilité s'applique également aux personnes vaccinées.

En outre, cela pourrait permettre d'économiser le personnel chargé de prélever les échantillons. Selon les rapports, le Conseil fédéral veut créer explicitement une base légale pour les tests salivaires à domicile sous contrôle vidéo. Le président de l'Association suisse des médecins cantonaux, Rudolf Hauri, est ouvert à ces considérations, mais émet certaines réserves quant à la mise en œuvre pratique: «La documentation vidéo est une chose, mais livrer l'échantillon effectivement non altéré en est une autre».

Article traduit et adapté de l'allemand

