Un million de cas de Covid-19 sont attendus en Suisse pendant cet été

Plus d'un million de personnes risquent d'être contaminées en Suisse par le coronavirus lors de la vague estivale, soit «environ 15% de la population», selon l'ex-patronne de la task force Covid-19 suisse, Tanja Tadler.

Selon la spécialiste, la plupart des personnes touchées ne seront pas testées, estime-t-elle un entretien diffusé lundi par Blick.

Image: sda

En se basant sur des échantillons d'eaux usées, on suppose que le nombre de cas non recensés est actuellement plus élevé qu'en hiver, ajoute-t-elle.

«Il devrait y avoir plus de 80 000 nouvelles contaminations par semaine»

Or, il y a une semaine, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé 16 610 nouveaux cas en sept jours. «Le nombre actuel de cas est nettement plus élevé que durant les deux derniers étés», constate Tanja Stadler. Mais, poursuit-elle, il y a beaucoup moins de cas graves.

«Les données les plus récentes montrent que 97% de la population adulte en Suisse possède des anticorps contre le Covid-19 grâce aux vaccins, mais aussi en raison d'infections».

A quand la fin?

Elle ne se risque pas à faire de pronostic quant à la fin de la pandémie de Covid-19. «A long terme, les choses vont se stabiliser. Mais dans les années à venir, il y aura probablement des vagues en été aussi».

Elle refuse d'assimiler l'infection par le variant Omicron à une grippe. «En cas d'infection avec Omicron, nous constatons beaucoup plus souvent des conséquences à long terme qu'en cas de grippe, notamment dans la population jeune». L'experte plaide pour la poursuite du port du masque sanitaire. (mbr/ats)