Les hôpitaux doivent être prêts à affronter de nouvelles vagues Covid

Qui est la maîtresse russe de Poutine, qu'on dit planquée en Suisse?

L'ancienne championne olympique de gymnastique rythmique, Alina Kabaeva, compagne de Vladimir Poutine, vivrait «avec ses quatre jeunes enfants» en Suisse, dans un «chalet sécurisé».

Le Tessin et la côte Atlantique. La famille (élargie) du président Poutine a bon goût. Commençons par le Tessin. Le tabloïd américain The New York Post, en sa célèbre «Page Six» consacrée aux potins et repris par le site français Vanity Fair, affirme que la maîtresse du chef du Kremlin, Alina Kabaeva, vivrait à l'abri dans un «chalet sécurisé», quelque part en Suisse, «avec ses quatre jeunes enfants».