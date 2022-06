Image: capture d'écran: twitter

Plus de 13 000 bougies sur la Place fédérale en hommage aux victimes du Covid

Vendredi soir, 13 350 bougies ont été allumées sur la Place fédérale en mémoire à chaque personne décédée du Covid-19 en Suisse ou au Liechtenstein. Cela alors qu'un nouveau variant «plus dangereux» risque toujours de se propager dans ces pays.

Lors de cette manifestation commémorative initiée par plusieurs organisations civiles et intitulée «#YesWeCare» (en français «Oui, nous nous en soucions»), les participants ont exprimé leur soutien aux personnes touchées par les conséquences à long terme de la maladie et aux personnes particulièrement vulnérables.

Les participants ont en outre remercié le personnel de santé et demandé aux politiques d'améliorer la prévention face à la pandémie. Une veillée similaire avait déjà eu lieu en décembre.

Nouveau variant «plus dangereux»

Le virus représente toujours un risque. Même les personnes vaccinées ou guéries peuvent être infectées, ont rappelé les organisateurs dans un communiqué. Et d'ajouter que le risque existe qu'un nouveau variant, plus dangereux, se propage et contourne l'immunité obtenue jusqu'à présent. C'est pourquoi il faut une réduction du nombre de cas et leur maintien à un niveau bas, une protection vaccinale élevée, un air de bonne qualité et une surveillance détaillée des variants, estiment-ils.

Depuis le début de la pandémie au printemps 2020, 13 350 personnes sont décédées du Covid-19 en Suisse. En avril, le Conseil fédéral a levé les dernières mesures sanitaires, dont l'obligation de s'isoler pour les personnes infectées et le port du masque obligatoire dans les transports publics.

Dernièrement, le nombre de cas est reparti à la hausse. Mardi, la Confédération a annoncé 10 289 nouvelles contaminations en l'espace de sept jours, ce qui représente une augmentation de 48% en l'espace d'une semaine. (ats/mndl)