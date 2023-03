«La vaccination aurait dû être limitée aux personnes âgées entre 40 et 60 ans»

Rétrospectivement, s'il reconnaît avoir «salué avec euphorie» la vaccination contre le Covid-19, il «serait» aujourd'hui plus prudent «et il ne croirait plus aussi naïvement les données d'autorisation.» (ats/jch)

Frédéric Guerne est le patron de Digger, une fondation suisse spécialisée dans le déminage mécanisé. Un de ses véhicules blindés va bientôt être déployé en Ukraine. Ses prochains objectifs? Monter une chaîne de production sur place — et peut-être, à terme, déminer le monde.

Un monstre de métal avance parmi les fourrés, déchiquetant branches et hautes herbes dans ses dents tournantes et pointues. Soudain, une explosion fend l'air. Une fois le souffle et la poussière retombés, on constate que la machine tient toujours, intacte, avant de repartir comme si de rien n'était.