La psychiatre Martine Wonner exerce au sein de la Clinique Le Noirmont, dans le Jura, depuis quelques mois. wikipedia/dr

Une psychiatre interdite d’exercer en France travaille en Suisse

Une figure antivax dont les propos ont mené à sa révocation sur le sol hexagonal est récemment devenue psychiatre dans un établissement jurassien. Mercredi, le directeur a déclaré avoir privilégié ses compétences professionnelles.

Il y a quelques mois, dans le canton du Jura, la Clinique Le Noirmont embauchait dans ses rang une nouvelle psychiatre. Seul hic: Martine Wonner est bien connue de la France, pays où elle a accompli sa formation et dans lequel la profession a finalement décidé de la suspendre. C'est ce que révèle une enquête de Blick dévoilé mercredi 30 août.

Selon le quotidien romand, la psychiatre est une ancienne élue de l’Assemblée nationale, plus particulièrement rendue célèbre par ses propos qui critiquaient la pandémie de Covid. La sphère complotiste n'a, par ailleurs, jamais hésité à reprendre ses affirmations. Le milieu scientifique français l'a dit d’ailleurs antivax puisque, toujours d'après nos confrères, Martine Wonner s'est allègrement positionnée en faveur des traitements à l’hydroxychloroquine et surtout contre le vaccin Covid.

«Une femme extrêmement compétente»

Mais comment a-t-elle pu exercer en Suisse? Après sa suspension en 2022, la psychiatre a fait recours, interrompant ainsi l'application de la mesure qui visait ses opinions et non la qualité de son travail. C'est en l’occurrence ce point qui a semblé convaincre la clinique jurassienne:

«Nous avons estimé que cette suspension en France pour ses opinions politiques et non pour ses compétences médicales ne devait pas avoir de répercussion sur sa vie de médecin en Suisse [...] C’est une femme extrêmement compétente avec une longue expérience de médecin.» Adrian Kovacic, directeur de la Clinique Le Noirmont blick

Seules conditions émises pour l'embauche: que Martine Wonner abandonne la politique et n'exprime plus d'idées complotistes tant sur son lieu de travail que sur les réseaux sociaux, poursuit Adrian Kovacic. Face aux révélations de Blick, le directeur de la Clinique Le Noirmont s'est d'autant plus voulu rassurant qu'il a précisé que, au sein de son établissement, cette psychiatre ne s'occupait pas de patients souffrant de Covid long.