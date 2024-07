Act Now vers l'aéroport de Genève, le mercredi 24 juillet 2024. Image: dr

Les militants écologistes ont encore frappé

Des militants écologistes ont mené mercredi matin des actions visant des aéroports en Suisse et en Europe. Ils ont notamment agi à Genève et Zurich.

Des militants écologistes ont bloqué brièvement dans la matinée la route d'accès à l'aéroport de Zurich et une route située au bout du tarmac de Cointrin. Six activistes du mouvement «Act Now» sont passés à l'action peu avant 10h00 à Genève. Assis au milieu de la chaussée, quatre d'entre eux brandissaient des banderoles proclamant: «Le pétrole tue» et «Drop fossil subsidies».

De part et d'autre, des activistes expliquaient aux automobilistes que la police était au courant et qu'elle allait arriver, mais ceux qui étaient pressés ont fait demi-tour sur la route. Seuls les cyclistes pouvaient continuer leur chemin.

A l'arrivée des agents, dix minutes après le début de l'action, les militants du climat ont jeté des avions en papier coloré. Sur injonction de la police, ils ont libéré la route à 10h14. Pendant ce temps, des avions remplis de voyageurs décollaient au-dessus de leurs têtes.

Sur la route de l'aéroport de Zurich

A Zurich, trois membres des organisations Extinction Rebellion et «Act Now!» ont bloqué en matinée la route d'accès à l'aéroport. Ils protestaient «contre un gouvernement qui reste inactif face à la crise climatique qui s'aggrave», selon eux.

Ils ont bloqué le trafic en s'asseyant sur la route, munis de banderoles. L'un d'entre eux s'est collé une main sur la chaussée. La police a mis fin à leur action au bout d'une dizaine de minutes. Elle les a dénoncés à la justice et les a dispersés.

Trafic interrompu à Cologne

Des actions similaires ont eu lieu dans d'autres villes d'Europe. Elles ont notamment donné lieu à dix arrestations de militants du groupe britannique Just Stop Oil. Selon la police de Londres, sept personnes ont été arrêtées à l'aéroport londonien d'Heathrow, le premier d'Europe, trois autres à d'autres endroits. Toutes restent en garde à vue, soupçonnées de «complot pour interférer avec une infrastructure nationale clé».

Selon un communiqué transmis par Just Stop Oil au nom du groupe Oil Kills, des militants de Letzte Generation sont parvenus à s'approcher des pistes après avoir découpé des grilles à l'aéroport de Cologne au petit matin, avant de se coller au tarmac. Leur action a entraîné une interruption du trafic pendant quatre heures.

Selon Oil Kills, trois militants ont pénétré sur le tarmac de l'aéroport d'Oslo également après avoir sectionné un grillage avant de s'asseoir près des pistes. Ils ont été rapidement délogés par la police, qui n'a procédé à aucune arrestation, selon le communiqué.

En Finlande, neuf militants ont brièvement bloqué les contrôles de sécurité à l'aéroport d'Helsinki, tandis qu'à Barcelone, cinq militants ont été interceptés avant de pouvoir se coller au tarmac, selon Oil Kills.

Substance orange à Vienne

Enfin quatre militants ont répandu une substance orange dans le hall de l'aéroport de Vienne, tandis que deux autres ont retardé le départ d'un vol à destination de Rome en refusant de s'asseoir avant le décollage tout en parlant du réchauffement climatique, selon la branche autrichienne du mouvement Last Generation.

Ces actions sont survenues au surlendemain de ce qui a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde depuis le début des relevés en 1940 avec une température moyenne de 17,15°C, battant le précédent record établi la veille, selon le réseau européen Copernicus.

