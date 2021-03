Suisse

Covid-19

Gastrosuisse lance une initiative pour soutenir les restos en difficulté



Image: sda

Gastrosuisse lance une initiative pour soutenir les restos en difficulté

La politique n'a pas su faire face à la crise, estime la fédération de la branche de l'hôtellerie-restauration. Elle a donc décidé de lancer une initiative visant à mieux indemniser les établissements touchés.

«Gastrosuisse a une annonce très importante à faire». Voici ce qu'a fait savoir dimanche la fédération de la branche de l'hôtellerie-restauration. Le lendemain, elle a lancé l'initiative populaire «Pour une indemnisation adéquate en cas de pandémie».

Le texte vise à pallier aux «failles» des bases juridiques concernant le droit à une indemnisation des établissements frappés par la crise. Concrètement, Gastrosuisse veut que ceux-si soient indemnisés de manière plus rapide et uniforme.

«L'hôtellerie-restauration a été reléguée comme victime collatérale. Cela ne doit plus se reproduire à l’avenir»

Selon Alois Gmür, président de l’association suisse des distributeurs de boissons, «la politique n’était pas prête à faire face à une telle situation d’urgence de longue durée».

Seule une partie de l'argent promis par les autorités est déjà arrivée chez les établissements touchés. En d’autres termes, les indemnités financières sont versées trop lentement et varient beaucoup en fonction des cantons, dénonce Gastrosuisse.

Objectif clair

L’objectif de cette dernière est clair: «Il ne faut plus reproduire les mêmes erreurs. En cas de nouvelle pandémie, il faut des indemnisations adéquates si des établissements venaient à être fermés par les autorités», a expliqué le président de Gastrosuisse Casimir Platzer. Comment la faîtière le rendra possible? On ne le sait pas encore: le texte de l'initiative devrait être prêt d'ici novembre. (ats/asi)

Une année de Covid-19, retour en images