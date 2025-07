Le Conseil d'Etat vaudois vient en aide au Fonds d'investissement rural

20 millions seront versés au Fonds d'investissement rural (FIR) sur les trois prochaines années. Une somme qui doit soutenir la relève agricole.

Plus de «Suisse»

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé jeudi de verser une dotation complémentaire de 20 millions de francs au Fonds d'investissement rural (FIR), versée par tranches de cinq millions de francs par an entre 2026 et 2029. Il s'agit ainsi de soutenir la relève agricole, moderniser les exploitations et accompagner la transition durable du secteur dans le canton, indique le gouvernement dans un communiqué.

Le FIR est un outil cantonal qui accompagne financièrement les agriculteurs vaudois dans des moments-clés de leur activité. Il facilite la reprise d'exploitation, notamment hors cadre familial, l'acquisition de terrains et bâtiments agricoles, ainsi que la construction ou rénovation d'infrastructures adaptées aux exigences environnementales et au bien-être animal, rappelle le Canton.

Fromageries, caves ou magasins collectifs

Ce fonds soutient aussi le développement de projets communautaires, tels que fromageries, caves ou magasins collectifs, qui valorisent les produits locaux et renforcent les filières de proximité.

Il explique:

«Depuis sa création en 1992, la dotation en capital du FIR n'avait jamais été augmentée. Or, face à l'augmentation du coût des projets, notamment dans le domaine de la construction, le Conseil d'Etat a décidé de renforcer ce fonds stratégique»

Cette augmentation de 20 millions de francs vise à «garantir la pérennité et l'efficacité» du FIR dans un contexte en pleine évolution.

En renforçant par ailleurs la solidité économique des exploitations via des prêts à taux avantageux (0,5% de contribution annuelle), le FIR permet de remplacer une partie de la dette hypothécaire par un financement plus accessible. Ce mécanisme contribue à préserver les emplois ruraux, protéger les paysages et garantir une production locale de qualité, souligne encore le Canton. (ats/svp)