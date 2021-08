Suisse

Covid-19

Un comité d'éthique condamne la vaccination obligatoire



Image: sda

Un comité d'éthique s'insurge contre la vaccination obligatoire, même indirecte

Selon la commission, un taux de vaccination plus élevé peut être atteint avec d'autres mesures, comme une information proactive aux récalcitrants.

Les vaccins contre le Covid ne finissent pas de faire parler d'eux. Cette fois, c'est la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine (CEN) qui estime que la vaccination obligatoire, même indirecte, porte atteinte au principe de la liberté de choix et n'est pas justifiée. Selon elle, la liberté inclut le droit de s'exposer aux risques d'infection.

La CNE demande, dans une prise de position publiée vendredi, que:

«Le principe, qui inclut les personnes vaccinées, guéries et testées négativement, soit maintenu. Ce principe est plus proportionné et se justifie davantage que d'autoriser l'accès à une manifestation aux seules personnes vaccinées et guéries.»

Misé sur la solidarité sociale

Selon la commission, le principe de la responsabilité personnelle devient de plus en plus important, notamment lorsqu'il s'agit de prendre le risque de tomber malade. Cependant, la solidarité sociale reste un facteur décisif pour réussir à faire face au coronavirus et à le gérer sur le long terme.

L'objectif d'un taux de vaccination plus élevé doit être atteint par d'autres mesures, comme:

«Une information proactive et appropriée et un accès à bas seuil pour les groupes de population défavorisés sur le plan éducatif»

Dans le même temps, l'accent mis sur la vaccination ne doit pas détourner l'attention de la tâche consistant à continuer à investir dans des traitements efficaces et facilement accessibles pour les malades du Covid. (ats/fag)

