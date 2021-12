Faut-il vraiment annuler (encore une fois) les soupers de boîte?

Et vous, votre souper de boîte?

Je n'y vais déjà pas d'habitude, alors cette année... Je pensais y aller, mais là j'hésite. Je vais me trouver une excuse bidon. Je me suis déjà désinscrit, mes collègues me postillonnent déjà suffisamment dessus la semaine. Covid ou pas, je vais faire la fête. Pour une fois que mon patron nous offre quelque chose! Dans mon entreprise, on doit être vaccinés, testés ET masqués. Autant vous dire qu'on ne risque rien. La question ne se pose pas, on fait ça en vidéo-conférence. Youpi...