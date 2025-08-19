Les accidents graves de motos touchent davantage les jeunes

beau temps27°
Keystone

La moto est nettement plus dangereuse que les autres véhicules, indique ce mardi le Bureau de prévention des accidents. Le nombre d'accidents graves, notamment chez les jeunes, a fortement augmenté depuis 2021.
19.08.2025, 10:5819.08.2025, 10:58
Le Bureau de prévention des accidents (BPA) alerte mardi sur le fait que les jeunes et les personnes inexpérimentées sont plus susceptibles de subir un accident grave à moto. Chaque année, 1100 personnes sont grièvement blessées et 50 décèdent suite à un tel accident.

Le risque d'être victime d'un accident grave est nettement plus élevé avec ce mode de déplacement qu'avec les autres, indique le BPA dans un communiqué. Il souligne aussi que le nombre d'accidents graves, notamment chez les jeunes, a fortement augmenté depuis 2021. C'est depuis cette date que l'âge minimal pour conduire une moto de 125 cm3 a été abaissé à 16 ans, note le bureau.

Dans les six mois suivant l'obtention du permis

Selon le BPA, le manque d'expérience, la surestimation des capacités et la témérité de la jeunesse influent grandement sur le risque d'accident. Plus de 60% des jeunes de 16 et 17 ans grièvement blessés ou tués l'ont été dans les six mois suivant l'obtention de leur permis d'élève conducteur. Ce chiffre baisse de près d'un quart (46%) chez les 18-24 ans.

Pour faire diminuer ce chiffre, le BPA recommande de commencer la formation dans une moto-école avant d'effectuer son premier trajet en solo. «La personne doit connaître les dangers, évaluer correctement ses capacités et apprendre à rouler en toute sécurité», déclare Christoph Jöhr, responsable Comportements routiers au BPA. (ats)

