Les Alémaniques mènent la charge pour réduire la quarantaine à 5 jours

Natalie Rickli, directrice de la santé zurichoise, ainsi que ses homologues de Suisse alémanique demandent au Conseil fédéral de réduire la durée de la quarantaine et de l'isolement.

Les directeurs de la santé des cantons de Suisse orientale ont écrit au Conseil fédéral pour lui demander de réduire la durée de la quarantaine et de l'isolement à cinq jours. C'est ce qu'a indiqué la directrice de la santé zurichoise Natalie Rickli.

Pourquoi réduire la durée de quarantaine et isolement?

Selon Natalie Rickli, la société serait paralysée par les quarantaines et isolements de plus de cinq jours. La politicienne UDC relève, dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag, qu'en raison du variant Omicron, il pourrait y avoir jusqu'à 40 000 cas par jour dans le seul canton de Zurich dès la fin janvier.

Natalie Rickli, directrice de la santé du canton de Zurich, demande une quarantaine de cinq jours. Image: sda

C'est pourquoi la Confédération doit d'urgence réduire la durée de la quarantaine et de l'isolement à cinq jours, demandent les directeurs de la santé de Suisse orientale au Conseil fédéral dans une lettre envoyée vendredi.

Omicron infecte moins longtemps

Les personnes qui ne présentent pas de symptômes pendant 48 heures devraient pouvoir mettre fin à l'isolement ou à la quarantaine, disent les auteurs de la missive. En effet, Omicron aurait, selon les dernières observations, une durée d'incubation plus courte que les variants précédents. Les personnes présentant des symptômes devraient, en revanche, rester chez elles.

Le président des médecins cantonaux, Rudolf Hauri, souhaite une réduction de durée de la quarantaine. Image: sda

Le président des médecins cantonaux, Rudolf Hauri se réjouirait aussi que le Conseil fédéral réduise la durée de l'isolement et de la quarantaine. Il existe, en effet, des indices selon lesquels les personnes contaminées par Omicron sont infectées moins longtemps.

Vers une suppression de la quarantaine?

Le directeur de la santé publique du canton de Berne, Pierre-Alain Schnegg, a lui aussi déclaré, samedi soir, à la RTS que la réduction à cinq jours devait intervenir rapidement. Il a ajouté:

«Après cela, il serait bon de discuter de la suppression de la quarantaine obligatoire»

Pierre-Alain Schnegg, directeur de la santé publique du canton de Berne, évoque la suppression de la quarantaine. Image: sda

Vendredi, selon les données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), environ 89 989 personnes se trouvaient en isolement et 28 247 en quarantaine.

Plus d'informations sur la quarantaine en Suisse 👇 Nécessaire ou inutile? La quarantaine de 5 jours fait débat en Suisse

La semaine dernière déjà, l'organisation faîtière Economiesuisse avait demandé une réduction à cinq jours de la période de quarantaine pour les personnes ne présentant pas de symptômes. Le risque de dommages pour l'économie pourrait ainsi être réduit. (sas/ats)