Une découverte pourrait améliorer le traitement du Covid long

Des chercheurs à Zurich ont analysé 113 personnes infectées par le Covid-19 et 39 personnes en bonne santé.

Ces nouvelles découvertes pourraient non seulement contribuer à une meilleure compréhension de la maladie, mais aussi permettre aux chercheurs de détecter un Covid long actif à l'aide du modèle de protéines dans le sang.

Une équipe de chercheurs zurichois a identifié une spécificité dans les protéines sanguines des personnes atteintes de Covid long. Elle pourrait servir à mieux diagnostiquer le problème et peut-être aussi à le traiter de manière plus ciblée.

Les chercheurs de l'université et de l'hôpital de Zurich ont analysé plus de 6500 protéines dans le sérum sanguin de 113 personnes infectées par le Covid-19 et de 39 personnes en bonne santé, indique l'étude publiée jeudi dans la revue «Science»:

Chez les personnes infectées, dont 40 ont développé un Covid long, ils ont réexaminé le schéma sanguin après 6 et 12 mois;

après 6 et 12 mois; Dans le sérum des personnes atteintes de la maladie, ils ont constaté une modification des protéines liées au système dit «du complément».

Ce dernier fait partie du système immunitaire et aide normalement à combattre les infections et à éliminer les cellules corporelles endommagées et infectées.

«Chez les patients atteints du Covid long, le système du complément ne revient pas à l'état de repos comme il le devrait» Le responsable de l'étude, Onur Boyman, directeur de la clinique d'immunologie de l'hôpital universitaire de Zurich

Une autre pièce du puzzle

En outre, les patients infectés présentaient des taux élevés de dommages à différentes cellules de l'organisme, y compris les globules rouges, les plaquettes et les vaisseaux sanguins.

«Si le système du complément reste activé, il s'attaque aux cellules saines de différents organes et les endommage ou les détruit», a expliqué l'immunologue:

«Avec cette découverte, nous avons trouvé une autre pièce du puzzle du Covid long, qui explique également pourquoi cette maladie peut entraîner des symptômes aussi variés»

Gare aux conclusions hâtives

Certains chercheurs qui n'ont pas participé à l'étude mettent toutefois en garde contre des conclusions hâtives. Selon eux, il est encore trop tôt pour déduire des concepts thérapeutiques directs de ces nouvelles connaissances, ou même pour se lancer immédiatement dans des essais thérapeutiques, a par exemple déclaré Gabor Petzold, de l'hôpital universitaire de Bonn, au Science Media Center.

«Il existe certes des inhibiteurs du système du complément déjà autorisés pour d'autres maladies. Mais il faudrait entreprendre d'autres études pour examiner les connaissances acquises ici dans de plus grands groupes de patients, qui reflètent aussi les différentes variantes de Covid long», a ajouté le responsable scientifique. (ats/jch)