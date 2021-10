Ce policier est-il contre les mesures anti-Covid?

Une photo montrant un policier bernois portant des cloches en marge d'une manifestation anti-mesures Covid provoque des remous.

La photo d'un policier portant un joug et deux cloches en marge d'une manifestation des opposants aux mesures de lutte contre le Covid-19 fait des vagues à Berne. La police indique chercher le dialogue avec l'employé du service de la circulation.

Il ne se rendait pas compte

La police exclut que l'homme soit lié d'une quelconque manière avec des groupes critiques à l'égard des mesures anti-Covid. Selon elle, la situation est plutôt née spontanément d'une discussion entre le policier et un manifestant. Il était notamment question du poids des cloches. Soyons plus précis: le cliché montre un homme en uniforme, portant un gilet orange marqué «Polizei». Sur ses épaules repose un joug auquel deux cloches sont accrochées. L'homme est photographié par une collègue. Derrière lui se trouve un homme en chemise blanche qui observe la scène.

Le policier ne semble pas avoir été conscient qu'il pouvait envoyer un signal, a indiqué dimanche le service de presse de la police cantonale bernoise. Il n'a en aucune façon voulu exprimer son opinion politique, ajoute-t-il. Une vidéo a circulé ces derniers jours sur des réseaux sociaux en lien avec les manifestations contre les mesures sanitaires à Berne et ailleurs en Suisse. Elle montre des policiers présumés ayant rejoint les opposants. Les personnes portent des vestes noires à capuche et ne sont pas reconnaissables. Réelle ou non, cette vidéo a toutefois provoqué des discussions sur la loyauté des policiers.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté pacifiquement samedi à Berne contre la politique de la Confédération face au Covid. Plus d'une centaine de sonneurs de cloches ont participé au cortège. (ats)