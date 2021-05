Un enfant sur cinq a déjà chopé le Covid

Suisse

L'Université de Zurich affirme que le taux d'infection des jeunes est comparable à celui des parents et du personnel scolaire. Deux tiers des enfants et adolescents infectés sont asymptomatiques.

Pour la troisième fois, l'Université de Zurich (UZH) a testé 2500 écoliers. Le but? contrôler la présence d'anticorps au coronavirus dans le sang des enfants. Autrement dit: chercher la preuve d'une infection passée. L'étude «Ciao Corona» a visé 275 classes et 55 écoles.



Depuis juin 2020, la proportion d'enfants qui ont été infectés est passée de 2% à 19%, indique l'établissement. Cela signifie que le taux d'infection est comparable à celui des parents et du personnel scolaire. Deux tiers des enfants et adolescents infectés sont asymptomatiques.

La grande majorité des écoliers ont participé à toutes les séries de tests (été 2020, automne 2020, printemps 2021). Cela a montré qu'une grande partie des enfants avaient conservé leurs anticorps depuis la mesure d'automne, c'est-à-dire pendant au moins six mois. Chez environ 20% des enfants infectés, les anticorps ne pouvaient plus être détectés, a-t-il précisé. Cependant, on ne sait toujours pas combien de temps dure l'immunité naturelle:

«Il est possible que les enfants qui ont subi l'infection soient protégés contre la réinfection par d'autres mécanismes de défense de l'organisme, comme les cellules T, malgré l'absence d'anticorps.»

Comme le montre l'étude, le regroupement des infections a également augmenté proportionnellement à la hausse globale des infections. En outre, les scientifiques ont cherché à savoir si les enfants dont les tests d'anticorps sont positifs présentent des symptômes compatibles avec le Covid long. Les résultats ont montré que c'était le cas pour 4% des enfants.

Le mois dernier, le groupe d'experts de la Confédération sur le Covid-19 a fourni des informations sur le rôle des enfants et des adolescents dans l'épidémie. Selon leurs informations sous-jacentes, les symptômes étaient généralement plus légers que chez les adultes. En outre, le lien entre l'âge d'une personne et la probabilité de contracter la maladie n'est pas clair. (saw)

