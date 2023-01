Les tests Covid sont désormais payants en Suisse sauf dans deux situations

En cas de symptômes, l'OFSP invite à appliquer les gestes barrière et à se faire tester à ses frais. «Si vous faites partie des personnes vulnérables», conclut l'Office fédéral, «prenez contact avec votre médecin». (asi)

Lorsque le diagnostic est nécessaire pour une thérapie chez une personne symptomatique, l'assurance obligatoire prend en charge les tests prescrits individuellement par un médecin. «C’est le cas si votre médecin veut vous prescrire un médicament antiviral contre le COVID-19», explique l'OFSP, qui souligne: «La franchise et la quote-part sont dues».

Le Parlement a en effet décidé que les coûts des tests Covid ne seront plus pris en charge par la Confédération. La personne testée devra alors payer elle-même son test. C'est ce qu'annonce l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site internet .

A partir du 1 er janvier 2023, les tests Covid sont devenus payants. Si vous avez les symptômes du Covid-19 ou avez été en contact avec une personne positive et souhaitez passer un test, vous devez désormais mettre la main à la poche.

Le Parlement a décidé que les tests Covid ne sont plus pris en charge par la Confédération à partir du 1er janvier 2023. Deux exceptions existent.

Il n'aurait jamais dû tirer de feux d'artifice à Crans-Montana

Un quadragénaire voulait seulement célébrer la nouvelle année 2022 et s'est retrouvé un an plus tard condamné par la justice valaisanne pour incendie par négligence. La Confédération appelle à un usage modéré des engins pyrotechniques.

Un ouvrier en bâtiment est condamné à 20 jours-amendes avec sursis ainsi qu'au versement de 200 et 500 francs à la justice valaisanne, selon un article du Nouvelliste publié vendredi. L'homme âgé d'une quarantaine d'années est accusé d'incendie par négligence après avoir utilisé à Crans-Montana des cartons de feux d'artifice qu'il n'est pas parvenu à éteindre et qui ont ainsi brûlé deux voitures.