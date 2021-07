Suisse

Covid-19

Didier Pittet est formel: «Le Covid ne va jamais disparaître»



keystone

«Le Covid ne va jamais disparaître», prévient Didier Pittet

L’infectiologue suisse a livré son analyse sur l'état de la situation sanitaire actuelle et future. Selon lui, on devra vivre encore longtemps avec le Covid. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se relâcher sur la vaccination.

«On ne peut pas arrêter toute une société parce que des personnes refusent d’être soit testées, soit vaccinées». Voilà ce qu'a déclaré Didier Pittet devant les sénateurs de la commission des affaires sociales, en France. Il en a aussi profité pour prévenir sur les vagues à venir, rapporte Le Parisien.

Le vaccin et l'immunité, des armes de protection

Comme l'explique l'infectiologue, pour qu’un virus prenne le dessus sur les autres, il faut qu’il occupe plus de place, qu’il soit plus contagieux. La bonne nouvelle, c’est que les vaccins et l’immunité protègent contre ces derniers.

L'analyse de Didier Pittet, en vidéo Vidéo: YouTube/Public Sénat

Ces deux éléments doivent être vus comme des armes de protection contre les variants. «Peut-être moins AstraZeneca que Moderna et Pfizer», admet toutefois Didier Pittet.

«Les variants qu’on craint le plus vont naître dans les pays où il y a le plus de vaccinations. C'est une course entre le variant et le vaccin»

Et d'ajouter: «Le virus sent plus de résistance, a de plus en plus de capacité à se dire: Il faut que je change, sinon je meurs. C’est un instinct de survie, pas de l’intelligence. Les virus sont logistiquement bien faits pour s’adapter. Ce n’est pas une surprise et ça va continuer».

Apprendre à vivre avec le virus?

Le médecin prévient également: «Ce virus ne va jamais disparaître, il va apprendre et nous allons apprendre à vivre avec lui. On vit tous avec quatre grandes familles de coronavirus, avec lesquels nous sommes infectés dans l’enfance. À l’âge de 20 ans, presque 100 % d’entre nous avons acquis une protection contre ces quatre coronavirus.»

«Cela va prendre des années jusqu’à ce que 100% de nous soyons immunisés contre le Covid-19. Ensuite, on n’en parlera plus. La vaccination aide à accélérer ces étapes».

Le médecin suisse prédit par ailleurs que les enfants seront vaccinés lorsque «les données de sécurité nécessaires auront été recueillies».

Art et Covid, l'installation «It is like it is» à Berlin 1 / 12 Art et Covid, l'installation «It is like it is» à Berlin source: sda / clemens bilan