La quatrième vague Covid serait programmée

Israël est parmi les pays qui ont été les plus rapides à vacciner contre le Covid-19. L'assouplissement des mesures de protection qui a suivi est arrivé trop tôt cependant, estime l'épidémiologiste Andreas Cerny.

«Les assouplissements en Israël ont été trop précoces et trop élargis pour une couverture vaccinale de 60%», relève le scientifique dans une interview avec la SonntagsZeitung. En ce qui concerne la Suisse, il aurait souhaité une ouverture plus lente que celle décidée récemment par le Conseil fédéral et entrée en vigueur samedi.

Les assouplissements, l'été avec les vacances et autres événements, ainsi que la propagation du variant delta constituent «un mélange explosif», s'inquiète Cerny, Davantage de cas et une quatrième vague sont ainsi programmés, selon lui.

Les discussions, qui ont eu lieu à l'été et à l'automne 2020 sur le renforcement des mesures sanitaires et de nouvelles fermetures, reviendront. Si le nombre de cas augmente à nouveau, des mesures ciblées devront être prises, assure-t-il.

Si l'on laisse le nombre de cas augmenter sans contrôle à l'automne, même avec un taux de vaccination de 70%, les hôpitaux et les unités de soins intensifs risquent d'être à nouveau surchargés, avertit Andreas Cerny. Et d'ajouter qu'une façon de limiter les risques est d'avoir des événements dont l'entrée n'est possible qu'avec le certificat Covid.

A cause du variant delta qui pourrait devenir dominant d'ici quatre à six semaines, selon Urs Karrer, vice-président de la task force scientifique fédérale, la Confédération et les cantons se seraient fixés comme objectifs que 80% de la population soit vaccinée contre le Covid-19, selon plusieurs sources bien informées citées par la NZZ am Sonntag.

Israël a renforcé vendredi ses mesures sanitaires. L'obligation de porter un masque est de nouveau en vigueur à l'intérieur; elle avait été presque entièrement levée au milieu du mois. Lundi, pour la première fois depuis avril, Israël a enregistré plus de 100 nouveaux cas en une journée. (ats)