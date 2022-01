Image: Shutterstock

Plusieurs cantons commencent à vacciner les enfants dès cinq ans

Plusieurs cantons ont donné lundi le coup d'envoi pour la vaccination des enfants contre le Covid, dès cinq ans. En Suisse romande, ils devront encore attendre quelques jours.

La vaccination pour les enfants suisses, c'est parti. Enfin, dans certains cantons. Les cliniques pédiatriques des hôpitaux cantonaux d'Aarau et de Baden, ainsi que le centre de vaccination de Spreitenbach, accueillent depuis lundi les petits Argoviens. Dans les cantons de Saint-Gall, d'Appenzell Rhodes-Extérieurs et de Schwyz, la vaccination sera possible dès mercredi. Zoug a commencé le 31 décembre dernier.

Neuchâtel, Zurich, Uri et les Grisons ont pour leur part ouvert lundi la possibilité de prendre rendez-vous pour vacciner les enfants. A Neuchâtel, le vaccin est recommandé pour les enfants qui sont atteints dans leur santé ou qui sont en contact étroit avec des personnes à risques, a précisé lundi le canton.

Les petits Neuchâtelois pourront se faire piquer les samedis 8 et 15 janvier. La vaccination des 5-11 ans débutera aussi samedi dans les cantons de Vaud, de Fribourg et de Schaffhouse, le 10 janvier à Uri et le 12 janvier en Valais.

Quant à Berne: Les parents peuvent annoncer leurs enfants depuis la mi-décembre dans l'un des centres de vaccination «U-12» de Berne, Bienne et Thoune.

Certains médecins pratiqueront aussi le vaccin dans leur cabinet à partir de janvier. La Confédération recommande depuis la mi-décembre la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants, en particulier pour ceux atteints d'une maladie chronique. La Suisse compte environ 600'000 enfants entre 5 et 11 ans. (ats/jof)