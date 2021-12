Image: Shutterstock

Vous voulez faire vacciner votre enfant? Voilà ce que vous devez savoir

Dès ce lundi, le canton de Vaud ouvre la prise de rendez-vous pour la vaccination des 5-11 ans. Une première en Suisse romande. Explications en 4 points.

Qui peut se faire vacciner?

Tous les enfants dont les parents souhaitent qu'ils soient vaccinés, sur la base d'une évaluation individuelle des risques et des bénéfices.

«On doit discuter du dossier médical de l'enfant avec le pédiatre. Si l'enfant a dans son environnement une grand-mère avec un cancer ou une nounou qui a un problème hépatique. Cela doit être pris en considération.» Alessandro Diana, pédiatre infectiologue

La recommandation de la commission de vaccination et de l'OFSP vaut en particulier pour les enfants de 5 à 11 ans avec une maladie chronique et ceux qui sont en contacts étroits avec des personnes vulnérables (p. ex. membres d’un même ménage), notamment des personnes ayant un système immunitaire affaibli.

La vaccination est aussi recommandée aux enfants qui sont guéris du COVID-19 et qui ont eux-mêmes des problèmes de santé ou des contacts étroits avec des personnes vulnérables. Pour ces enfants, une dose de vaccin est suffisante.

Actuellement, aucune vaccination n’est recommandée pour les autres enfants guéris du COVID-19.

Quel produit sera injecté aux enfants?

Swissmedic a autorisé le vaccin de Pfizer / BioNTech (Comirnaty®) pour les enfants de 5 à 11 ans. Le vaccin pédiatrique contre le Covid-19 est administré en deux doses de 10 microgrammes à un mois d’intervalle, ce qui correspond au tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes, (10 microgrammes contre 30), grâce à une dilution appropriée du produit. Cette vaccination est également gratuite.

Quand va commencer la vaccination?

Pour les Vaudois, les rendez-vous peuvent se prendre dès lundi 27 décembre à 9 heures via la hotline vaccination du Canton de Vaud au 058 715 11 00. Pour l'instant, il n'est pas possible de réserver un créneau sur Internet. La vaccination à proprement parler commencera samedi 8 janvier 2022.

Où les enfants peuvent-ils se faire vacciner?

Pour le moment seul le canton de Vaud vaccine les enfants de 5 à 11 ans. Les autres cantons romands doivent encore se prononcer.

Les enfants seront accueillis au centre de Beaulieu et au CHUV à Lausanne, à l’Ensemble hospitalier de la Côte à Morges, à l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz, aux Établissements hospitaliers du nord vaudois à Yverdon, et à l’Hôpital intercantonal de la Broye à Payerne. Les vaccinations seront réalisées par des pédiatres et des infirmières spécialisées en pédiatrie.

Un nombre restreint de pédiatres va également vacciner en cabinet dès la semaine du 10 janvier.