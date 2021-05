Les manifs anti-mesures Covid débarquent en Suisse romande

Interview

Pourquoi les hospitalisés du Covid sont plus jeunes aujourd'hui

L'âge des patients atteints du Covid-19 baisse dans les hôpitaux. Effet vaccin ou variant anglais? Julien Vaucher, médecin associé au Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv), nous explique. Il nous donne aussi des conseils précieux.

Les patients Covid sont désormais plus jeunes dans les hôpitaux suisses. Dans plusieurs journaux romands ce mercredi, dont Le Nouvelliste, on parle de cette baisse d'âge, et même d'une «recrudescence d'admissions des personnes contaminées de moins de 70 ans».

Qu'est-ce qui se trame donc? Julien Vaucher, médecin associé en médecine interne au Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv), nous explique les choses d'un œil avisé.

Dr Vaucher, comment expliquer que l'âge médian des patients …