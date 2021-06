Suisse

Covid-19

Les assouplissements en vigueur en Suisse dès ce samedi 26 juin



Assouplissements pour l’été dès ce samedi: tout ce qu’il faut savoir

Fin du masque à l’extérieur, plus de limite à table dans les restaurants et sur les terrasses: voici point par point les mesures d’assouplissements qui entreront en vigueur ce samedi 26 juin.

Dès ce samedi 26 juin, il sera possible de faire bien plus de choses en Suisse. Après la consultation lancée il y a deux semaines, le Conseil fédéral a entériné ses propositions. Comme attendu, il ira même un peu plus loin que prévu dans l’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus.

watson a compilé ici toutes les informations sur ce cinquième assouplissement, point par point.

Mais d’abord, un petit résumé 👇👇

Le télétravail n’est plus obligatoire, mais recommandé.

Au restaurant, le nombre de personnes à chaque table n’est plus limité.

Les restrictions de la capacité d’accueil et du nombre de participants aux grandes manifestations avec certificat Covid sont levées, et le port du masque n’est plus obligatoire.

L’obligation de porter le masque et de respecter les distances est abrogée pour les activités sportives et culturelles. Il n’y a plus de différence entre les amateurs et les professionnels.

Il n’y a plus de restriction à l’enseignement présentiel dans les universités, les hautes écoles spécialisées et les établissements de formation continue.

Port du masque à l’extérieur

Il n’est plus nécessaire de porter le masque dans les espaces extérieurs des installations accessibles au public, des établissements de loisirs et des restaurants.

Dans les transports publics, sont considérés comme espaces extérieurs tous les endroits qui présentent de larges ouvertures sur au moins deux côtés, comme les quais (y compris souterrains), les arrêts, les passages sous-voies et les passerelles ainsi que les halls et les passages commerciaux.

Les installations ferroviaires souterraines fermées (Tiefbahnhof Zurich p. ex.) sont considérées comme des espaces intérieurs, zones d’accès comprises, de même que les zones commerciales souterraines et les salles d’attente fermées.

Masque au travail et à l’école

L’obligation de porter le masque sur le lieu de travail est également abrogée. Les employeurs étant toujours tenus de protéger leurs employés, il leur appartient de décider où et quand le port du masque reste nécessaire.

Au secondaire II, il n’est plus obligatoire de porter le masque. Les mesures concernant les écoles de maturité, les écoles de culture générale et les écoles professionnelles sont à nouveau de la compétence des cantons.

Dans les restaurants

Dans les restaurants, le nombre de personnes à chaque table n’est plus limité. L’obligation d’être assis est maintenue et il faut garantir le respect des distances entre les groupes de clients. L’enregistrement des coordonnées reste obligatoire, mais celles d’une seule personne par groupe suffisent. Il faut également porter le masque lorsque l’on n’est pas assis à table.

A l’extérieur, le nombre de personnes à chaque table n’est plus limité non, mais l’obligation d’être assis pour boire et manger est supprimée. Le respect des distances entre les groupes de clients doit être garanti. Il n’est cependant plus nécessaire d’enregistrer les coordonnées des clients.

Télétravail et enseignement

L’obligation de télétravailler devient une recommandation. Le télétravail obligatoire est abrogé et remplacé par une recommandation de télétravail.

Il n’est plus nécessaire de réaliser des dépistages réguliers pour que les employés puissent travailler sur place.

Concernant l’enseignement en présentiel, les restrictions dans la formation professionnelle supérieure et la formation continue ainsi que dans les hautes écoles spécialisées et les universités sont supprimées, de même que l’obligation de réaliser des dépistages réguliers.

Dans les magasins

Les magasins et les établissements de sport et de loisirs peuvent à nouveau exploiter toute leur capacité d’accueil. Les parcs aquatiques peuvent rouvrir leurs portes. Seules les manifestations sans certificat Covid doivent limiter le nombre de participants aux deux tiers de leur capacité d’accueil.

Discothèques

Les discothèques et les salles de danse peuvent rouvrir et à nouveau accueillir des clients pour autant que ceux-ci possèdent un certificat Covid.

Le Conseil fédéral a renoncé à la limite de 250 personnes qui figurait dans le projet mis en consultation ainsi qu’à l’enregistrement des coordonnées des clients. Le port du masque n’est plus nécessaire, comme pour tous les endroits dont l’accès est limité aux personnes avec un certificat Covid.

Manif avec certificat

Les manifestations réservées aux participants possédant un certificat Covid ne font plus l’objet d’aucune restriction dès samedi. Il est donc à nouveau possible d’organiser des manifestations de plus de 10 000 personnes et d’exploiter pleinement les capacités d’accueil.

Il convient, toutefois, de prévoir un plan de protection indiquant comment l’accès à ladite manifestation est limité aux personnes possédant un certificat. Toute manifestation de plus de 1000 personnes doit en outre être autorisée par le canton.

Manif' sans certificat

Pour les manifestations n’exigeant pas de certificat COVID, les règles sont les suivantes:

Si le public est assis, 1000 personnes au maximum peuvent assister à l’événement, qu’il ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur.

Si les personnes sont debout ou qu’elles peuvent circuler, le nombre maximal admis est de 250 à l’intérieur et de 500 à l’extérieur.

La capacité des lieux peut être occupée jusqu’aux deux tiers, à l’intérieur comme à l’extérieur.

A l’intérieur, le port du masque est obligatoire, il n’est autorisé de consommer que dans les zones dédiées à la restauration ; la consommation est permise aux places assises à condition que les coordonnées des participants soient enregistrées.

A l’extérieur, le port du masque n’est pas obligatoire ; - les manifestations et les concerts au cours desquels le public danse sont interdits.

Réunions privées

Les réunions privées peuvent toujours compter un maximum de 30 personnes à l’intérieur des espaces privés et un maximum de 50 personnes à l’extérieur.

Foires, sport et culture

L’interdiction des foires et salons commerciaux accueillant moins de 1000 personnes dans des espaces clos et les prescriptions en matière de capacité sont levées, indépendamment du nombre de participants, que l’accès soit réservé ou non aux personnes bénéficiant d’un certificat Covid.

Pour les salons n’imposant pas la présentation d’un certificat, le masque est obligatoire à l’intérieur et la consommation n’est possible que dans les zones dédiées à la restauration.

Sans masque, il n’y a plus de restrictions pour les personnes pratiquant des activités sportives ou culturelles en plein air. Pour les activités en intérieur, il faudra collecter les coordonnées.

L’obligation de porter un masque, l’obligation de respecter la distance ainsi que les restrictions de capacité sont supprimées.

Entrée en Suisse

L’obligation de quarantaine est levée pour les personnes entrant en Suisse depuis l’espace Schengen. Le dépistage n’est obligatoire que pour les voyageurs arrivant par avion qui n’ont pas été vaccinés et qui n’ont pas le statut de personnes guéries.

Les coordonnées sont encore exigées uniquement en cas d’entrée par avion. La Suisse assouplit, en outre, les restrictions d’entrée encore en place pour les ressortissants de pays tiers qui peuvent prouver qu’ils ont été vaccinés.

La liste de pays correspondante du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a été adaptée. L’entrée de ressortissants de pays tiers tels que les Etats-Unis, l’Albanie ou la Serbie est de nouveau possible.

Pays à risque

La liste des régions à risque dressée par l’OFSP est réduite et ne contient plus que les pays et les zones dans lesquels circulent des variants préoccupants pour la Suisse.

Les personnes vaccinées ou guéries provenant de ces endroits pourront entrer dans le pays sans subir de test ni de quarantaine tant qu’il sera certain que la vaccination offre une bonne protection.

Toute personne qui n’est ni vaccinée ni guérie doit présenter le résultat négatif d’un test PCR ou d’un test rapide antigénique, et se mettre en quarantaine sitôt après son arrivée.

Concrètement, cela signifie que les personnes vaccinées ou guéries n’ont pas à présenter de test négatif, même si elles arrivent d’un pays où le variant Delta prédomine (comme l’Inde ou le Royaume-Uni), et elles ne sont pas soumises à une quarantaine à leur arrivée.

Certif et Union européenne

Le Conseil fédéral a aussi adopté deux règlements de l’UE sur le certificat numérique COVID, qui s’appliqueront dans l’espace Schengen. Le processus de reconnaissance du certificat suisse par l’UE a commencé.

Pendant une phase transitoire de six semaines à partir du 1er juillet, on peut supposer que d’autres attestations seront également acceptées dans la zone UE/AELE. Il est donc important de se renseigner avec exactitude sur les conditions d’entrée dans les différents pays avant de partir en voyage.

