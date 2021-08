L'UDC condamnée pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires

Dans Bienne la bilingue, des commerces snobent le français

Un règlement municipal soumis à votation, veut obliger les commerçants à rédiger leurs réclames en allemand et en français, les deux langues officielles de Bienne. Mais la résistance s'organise chez les opposants à cette mesure. Le maire de Bienne, Erich Fehr, explique sa démarche à watson.

Parlez-vous allemand? Si tel n’est pas le cas, cette pub pour des nouilles n’est pas pour vous. Pas plus que celle tout à la fois pour des côtes de porc, des brochettes, de la bière et du café soluble, actions de fin de semaine – «Nur Freitag und Samstag». Ni cette autre d’une boîte d’informatique, qui pourtant te cherche – «Wir suchen dich». Nous sommes à Bienne, la très officiellement bilingue. Or ces réclames, placées dans la rue de Nidau, la grande artère …