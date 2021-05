Genève change de stratégie Covid pour les écoliers

Pour limiter les fermetures, les élèves seront testés sur place en cas de suspicion de foyer d’infection. L’accord préalable des parents est requis.

A Genève, le nombre de cas Covid dans la population baisse et au niveau des écoles, «seulement» sept classes ont fermé. La Tribune de Genève annonce qu'une unité mobile viendra dépister le virus directement dans les écoles primaires et les cycles, dès la fin du mois.

«Nous voulons pouvoir maintenir la scolarité avec le moins de coupures possible. Et nous disposons désormais de moyens pour dépister de manière moins invasive – grâce aux tests salivaires et buccaux – et performante, ce n’était pas le cas il y a quelques mois. L’amélioration de la qualité de ce type de test permet d’envisager le testing sur site.»

tribune de genève