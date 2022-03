Fin de l'isolement Covid, pourquoi les médecins pourraient être pris d'assaut

Les consultations médicales n'ont certes pas augmenté, car il y a eu moins d'autres infections. Mais la vaccination et les tests ont généré une augmentation de travail. En outre, les cabinets ont dû prendre des mesures pour éviter que les patients ne se contaminent mutuellement, par exemple dans la salle d'attente. «C'est quelque chose que nous avons appris aussi grâce au Coronavirus, et cela garde tout son sens», conclut-il.

«La charge de travail des médecins de famille est généralement élevée et elle a encore augmenté à cause du Covid»

Les employeurs veulent être généreux, dans la mesure du possible. C'est ce qui ressort d'une brève enquête menée par l'Union patronale suisse auprès de ses membres. L'enquête explique que de nombreuses entreprises ont déjà fait preuve de souplesse ces derniers mois. On a veillé à "exiger le certificat seulement lorsqu'il était nécessaire", a déclaré Fredy Greuter de l'Union patronale suisse.

Pendant deux ans, un test positif au Covid-19 était suivi d'une obligation légale de vous isoler et de rester à votre domicile. Ceux qui ne respectaient pas cette règle pouvaient être amendés. Mais tout cela est bientôt de l'histoire ancienne. A la fin du mois, le Conseil fédéral devrait, comme il l'a annoncé, lever l'obligation d'isolement. A partir du mois d'avril, la responsabilité individuelle si souvent citée par le Conseil fédéral sera appliquée. Mais attention, Patrick Mathys, de l'Office fédéral de la santé publique, a été on ne peut plus clair à ce sujet.

Best of watson

Best of watson

Gifle: pourquoi Will et Jada Smith vivent un enfer depuis six ans

Etes-vous bien ou mal payé? 6 points sur les salaires en Suisse

La moitié des Suisses gagne plus de 6665 francs par mois. L'écart entre hommes et femmes s'est-il réduit? Quel secteur paie le mieux? Les étrangers sont-ils plus rémunérés? En 6 points, on vous présente l'état de lieux des salaires en Suisse.

«Pour l’ensemble de l’économie (secteurs privé et public ensemble) en 2020, le salaire médian s’élevait à 6665 francs bruts par mois pour un poste à plein temps», indique la Confédération lundi. Médian? Cela signifie simplement que la moitié des travailleurs suisses gagne plus et l'autre moins. La Confédération, via l'Office fédéral de la statistique (OFS), a révélé une large enquête à ce sujet ce lundi.