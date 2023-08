Attaque brutale à Saint-Gall

Selon les informations disponibles, une dispute a éclaté entre les Suisses et l'Afghan dans le passage souterrain principal vers 02h00 du matin. L'homme de 29 ans a été frappé à plusieurs reprises, aussi à coups de pied avant d'être poussé sur la voie ferrée. Aucun train ne circulait à ce moment-là.

Les auteurs présumés, âgés de 18 et 19 ans, ont été arrêtés par la police, a indiqué samedi la police cantonale de St-Gall.

