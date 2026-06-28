Les enquêteurs s'intéressent à la vie de Jacques Moretti. montage watson

Affaires Moretti: pourquoi les autorités n'ont rien vu

Relations dans des milieux troubles en Corse, finances opaques et croissance insolente: autant d’indices qui auraient pu inquiéter les autorités dans les affaires des Moretti. Pourquoi personne n’a bronché?

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Le premier janvier, à 11h40, Jacques Moretti est entendu pour la première fois par les enquêteurs. C’est quelques heures à peine après l’incendie du bar Le Constellation dont il est propriétaire. Il se montre coopératif. Il est factuel et ne se laisse pas déborder par l’émotion, sauf quand il évoque les personnes inanimées qu’il a aidées à sortir du bar après avoir forcé la porte de secours qui était inexplicablement verrouillée ce soir-là, explique-t-il.

La Suisse découvre un homme hyper discret, qui n'apparaît presque jamais en photo. Six mois après l’incendie, ce que l’on sait de son parcours révèle son goût pour les zones grises, à la limite et parfois au-delà de la légalité. Ses activités soulèvent de nombreuses questions quant au rôle des autorités et des banques: pourquoi n’ont-elles pas détecté les nombreux problèmes dans les affaires des Moretti et les indicateurs de risque en lien avec la provenance des fonds?



Dans ce dossier, il est toujours présumé innocent. Contacté, son avocat a refusé de répondre à nos questions en raison du secret de l’enquête et de l’obligation de se taire imposée aux parties par le Ministère public.



Lors de son second interrogatoire, les enquêteurs le questionnent sur son parcours. Il raconte son enfance à grands traits puis son départ, en 2000, pour la petite station française de La Clusaz où il ouvre un bar. Depuis la Haute-Savoie, il s’occupe durant quelques mois d’un salon de prostitution à Genève. C’est sa première incursion connue en Suisse. Cette activité est illégale selon la loi française et il sera condamné à une peine avec sursis.

Le bar de Jacques Moretti en Corse, à l'époque. Image: watson/screenshot

Ses relations corses

Jacques Moretti rentre alors en Corse et ouvre une discothèque sur le port de Bonifacio pendant cinq ans. Un bar à filles, là aussi. En 2014, dit-il, aux enquêteurs, le propriétaire a récupéré son établissement parce qu’il était arrivé à la fin du bail. Jacques Moretti connaissait Crans-Montana, il y avait passé des vacances et déclare avoir alors décidé de s’y installer.

Mais la réalité est plus complexe. En fait, l’homme avait déjà des affaires en Suisse, au moins depuis 2012, tout en tenant le Lolla Palooza sur le port de Bonifacio. Il avait racheté une société martigneraine à celui qui deviendra son fiduciaire et l’avait utilisée pour ouvrir un bar à sourire à Lausanne.



Ce qu’il ne dit pas non plus aux enquêteurs ce jour-là, c’est que pendant plusieurs années sur le port de Bonifacio, il côtoyait l’une des familles criminelles corses les plus influentes de l’île. Exactement en face de son bar à filles se trouvait le B52, tenu par les Filippeddu. Acteur historique des casinos, implanté au Brésil, le clan est lié avec des partisans nationalistes et avec le gang criminel du «Petit Bar», actif dans le trafic de stupéfiants, les braquages et les extorsions. Or, selon plusieurs sources en Corse et selon un criminologue français interrogé en janvier par watson, pour tenir un commerce juste à côté de celui des Filippeddu, il faut avoir leur autorisation.

Jacques Moretti raconte, par contre, que quand il se rend sur l’île, ce qui est rare, il séjourne au roi d’Aragon, un hôtel sur le port de Bonifacio, sur le quai Jérôme Comparetti, à une dizaine de maisons du B52. Etonnamment, les policiers ne l’interrogent pas davantage sur ce sujet.

On en parlait ici 👇 On a retracé les liens de Jacques Moretti avec les clans criminels corses

L’homme affirme que ses liens avec la Corse et sa famille sont désormais très distendus. Pourtant, quelques jours après l’incendie, des journalistes se font agresser à Crans-Montana par une bande de cinq hommes venus le soutenir. Il reconnaît finalement uniquement que son père et un cousin lui ont rendu visite, mais il refuse de donner l’identité de ce dernier.



Après plusieurs questions d’avocats, Jacques Moretti admet avoir des liens avec des nationalistes corses, dont deux élus. L’un d’eux a même assisté au baptême de son fils en 2023. Avant cette procédure pénale, personne ne semble s’être interrogé sur ses liens en Corse. Ces derniers posent pourtant la question des risques liés à la provenance des fonds.

Arrivée des Moretti à leur dernière audience en confrontation, le 5 juin dernier. Keystone

Des finances opaques?

En 2015, donc, quand il arrive à Crans-Montana pour reprendre Le Constellation, la commune vérifie son casier judiciaire, comme elle le fait pour toute personne qui souhaite ouvrir un établissement public. Le document est vierge. L’ancienne condamnation en France pour proxénétisme est déjà effacée, comme le prévoit la loi. Et, à notre connaissance, aucune base légale n’exige que la commune enquête plus avant.



Sur le Haut-Plateau, on est plutôt content de voir arriver des investisseurs et on ne pose pas trop de questions. La commune, dont plusieurs employés et élus sont désormais poursuivis pénalement, a refusé de nous répondre en raison de la procédure en cours.

A ce moment-là, sur le chantier au cœur de Crans-Montana, le Corse fait tout lui-même. Quand, lors d’un interrogatoire, on lui demande de mentionner ses relations amicales, il ne cite que des personnes avec qui il a travaillé: notaire, assureur, chauffagiste.



Mais il évite soigneusement de mentionner ceux qui lui ont prêté des fonds. En réalité, il est probablement arrivé à Crans-Montana sans un sou en poche.

«Apparemment les conjoints Moretti ne disposaient même pas du capital pour la constitution de cette société» Rapport de Fedpol à propos du Constellation

Ce document a été rédigé suite à la dénonciation d’UBS et de la BCVS au MROS, bureau de communication contre le blanchiment d’argent, en janvier 2026.

Jacques Moretti est aidé dans la station pour louer et rénover le bar. Il y a d’abord le propriétaire qui s’occupe de la partie chauffage et ventilation et des relations avec les autorités. Il y a ensuite le fameux fiduciaire qui lui prête 20 000 francs pour fonder sa société.



Ce dernier est un personnage pour le moins intriguant, notamment parce qu’il a des activités dans des domaines très divers allant de la sécurité au développement personnel, avec des personnes qui viennent de différents pays. En tant que fiduciaire, il est l’une des instances tenues de dénoncer des soupçons quant à l'origine des fonds, s’il y en a. A notre connaissance, il n’a pour l’instant pas été auditionné.

L'insolente croissance des Moretti

A partir de 2020, alors que la plupart des cafetiers souffrent des conséquences économiques de la pandémie du Covid-19, les affaires des Moretti fleurissent rapidement. Ils deviennent propriétaires de trois établissements en quelques années et affichent une collection de voitures qui ne manque pas de faire impression dans la station: Porsche Cayenne, Bentley, Smart, Mercedes, auparavant Maserati. Toutes détenues en leasing. Les perquisitions révèlent aussi une collection de montres de luxe. Certains concurrents, à Crans-Montana, s’interrogent alors sur leurs affaires.



Plusieurs sociétés ou personnes ont à nouveau accordé des prêts importants au couple. Notamment une Française qui détient une société immobilière en Valais en 2020 et un magnat des montres de luxe en 2024. Pourquoi ces personnes ont-elles accordé ces prêts? Comment le couple fait-il réellement tourner ses affaires?

La Banque cantonale du Valais a fait crédit aux Moretti à trois reprises entre 2020 et 2023. Keystone

Les banques prêtent à quatre reprises

Mais les banques et l’Etat ne bronchent pas. L’enquête a désormais permis d’établir que c’est Credit Suisse qui a fait crédit aux Moretti pour l’achat de leur maison en 2019. La Banque cantonale du Valais (BCVS), où il a déjà ouvert ses comptes personnels et de gestion du Constellation, lui prête ensuite de l’argent pour acheter le Senso (2020), Le Constellation (2022) et Le Vieux Chalet (2023).



Le rapport de Fedpol conclut à la possibilité de «l'existence d'un montage financier criminel présumé, pouvant être comparé à un schéma de Ponzi, en particulier dans la mesure où l'empire du couple en Suisse repose uniquement sur l'octroi de prêts obtenus de manière vraisemblablement indue. Cet empire a continuellement évolué en prêtant une structure vide, remplie d'hypothèques, qui, au fil des ans, a acquis d'autres bars et restaurants.» Autrement dit, en Valais, il n’y aurait pas de fortune. Seulement des dettes.

Comment la Banque cantonale du Valais a-t-elle pu permettre cela? Cette dernière n’a souhaité répondre à aucune de nos nombreuses questions.

L'Etat semble n'avoir rien vu

L’Etat du Valais a été confronté aux Moretti au moment de l’octroi de leur permis de séjour, puis de leur déclaration fiscale. Depuis leur arrivée en Suisse, les Moretti sont condamnés deux fois, une pour travail au noir, une pour vente d’alcool à des mineurs. Le couple occupe aussi les tribunaux avec plusieurs procédures d’employés. Quelles questions se sont alors posées les différents services impliqués?

«Pour les ressortissants de l’UE/AELE, cet examen porte principalement sur l’identité de la personne ainsi que sur le motif et les conditions du séjour, notamment l’exercice d’une activité lucrative» Etat du Valais, au sujet de l'octroi du permis de séjour

Aucune base légale ne permettrait au service concerné de procéder à d’autres vérifications dans ce cas précis, selon la chancellerie du canton.



Le fisc, qui aurait pu s’interroger sur les prêts et les mouvements entre les sociétés du couple, ne peut pas répondre «en raison du secret fiscal».

«Chaque autorité agit en fonction de ses attributions et selon les procédures prévues par le droit» Etat du Valais

A la banque l’origine des fonds, à la justice les infractions, au fisc les impôts, au service de la population les contrôles d'identité, etc.

Fedpol milite pourtant, depuis plusieurs années, pour combler ces fossés, permettre une meilleure détection et faire remonter les informations pertinentes aux services d’enquête. De nombreux services administratifs sont aux premières loges pour cela. Il s’agit notamment des permis de séjour, du fisc, du registre du commerce ou encore du registre foncier.