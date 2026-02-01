Image d'illustration Keystone

L'IA au centre de la Semaine des médias en Suisse romande

Pour sa 22e édition, la Semaine des médias met l’intelligence artificielle à l’honneur, avec 63 médias participants et une vingtaine d’activités destinées aux élèves pour développer leur esprit critique et leur culture numérique.

Les défis posés par l'intelligence artificielle (IA) seront au coeur de la 22e semaine des médias à l'école en Suisse romande. L'événement, baptisé «Où est l'info», se tient de lundi à vendredi et regroupe 63 médias.

En mettant l'IA au coeur de cette semaine thématique, les organisateurs souhaitent stimuler l'esprit critique et la vigilance des élèves, explique la Conférence intercantonale de l'instruction publique et de la culture de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Elle ajoute:

«L'intelligence artificielle bouscule nos usages numériques, brouille l'origine des informations et notre rapport au vrai»

Afin de renforcer la «culture et la citoyenneté numériques» des plus jeunes, les organisateurs ont mis sur pied une vingtaine d'activités pour les classes. Parmi celles-ci, les élèves doivent notamment analyser les intentions des personnes qui diffusent des deepfakes, faire la différence entre informations et opinions ou déceler des images générées par l'IA.

Médias engagés

Une soixantaine de médias vont prendre part à cette semaine thématique en proposant diverses activités. Des journaux seront distribués, des contenus en lignes seront accessibles gratuitement et des visites dans les classes où les rédactions seront organisées.

Des concours (une de journaux, flashs radio et dessins de presse) seront également organisés et des émissions, animée par des classes de tous les cantons romands, seront diffusées en direct depuis le RadioBus de la HEP-Vaud. Enfin, une plateforme d'éducation aux médias a été lancée.

La semaine des médias à l’école en Suisse romande vise à soutenir l'éducation numérique, à tous les degrés de la scolarité obligatoire et du Secondaire 2. Elle est placée sous la responsabilité du Secrétariat général de la CIIP. (tib/ats)