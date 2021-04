Que se passe-t-il dans notre cerveau dans un festival bricolé?

«La déception, la frustration, la rancoeur et la colère se nourrissent, elles, d’un espoir déçu. Notre cerveau est une machine à interpréter le monde qui nous entoure, certainement pas une machine à retranscrire ou refléter la réalité. Le monde extérieur est coloré par notre monde intérieur (et vice-versa), par nos émotions, nos envies, nos passions, mais également nos peurs, nos dégoûts, nos angoisses. La déception sera d’autant plus foudroyante et l’amertume, la frustration, la rancoeur et la colère d’autant plus prononcées que l’attente est haute et le résultat bas. La déception est à la hauteur de ce delta.»