Dotés d'une charge explosive, ces petits drones peuvent être très efficaces. Image: AP

L'armée suisse veut développer des drones kamikazes

La guerre en Ukraine a montré l'efficacité des drones suicides. La Confédération a décidé de lancer son propre programme.

Plus de «Suisse»

Le conflit en Ukraine les a propulsés sur le devant de la scène, au point qu'on ne peut plus s'imaginer une guerre moderne sans eux: les drones, et plus spécifiquement les drones kamikazes. Ces petits engins, équipés d'une charge explosive, explosent en s'écrasant sur leur cible. Leur redoutable efficacité, couplée à leur faible coût, en a fait une arme indispensable pour Kiev, qui s'en sert en masse.

La Confédération semble avoir conscience de l'importance que revêtent désormais ces engins. Comme le révèle les journaux de Tamedia ce vendredi, les autorités helvétiques veulent développer des drones kamikazes réalisés en Suisse.

Pour ce faire, l’Office fédéral de l'armement (Armasuisse) a récemment convié à Berne les représentants de plusieurs entreprises helvétiques spécialisées dans les drones. De «bonnes prises de contact» ont déjà été établies, a fait savoir le directeur d'Armasuisse, Urs Loher.

Révolution dans la conduite de la guerre

Les premiers tests devraient avoir lieu déjà l'année prochaine. L'objectif: développer trois modèles de drones d'attaque, avec une portée de 10, 100 et plus de 300 kilomètres.

Plus largement, l'armée souhaite améliorer ses connaissances militaires sur ces engins volants. Des «dizaines de millions» de francs seront alloués à ces fins au cours des trois prochaines années.

Cette volonté marque un changement dans la politique d'armement en Suisse, note encore le quotidien zurichois. Une stratégie approuvée en haut lieu. Pour les responsables de l'armée suisse, les drones militaires constituent une révolution dans la conduite de la guerre. Miser sur cette technologie permettrait également de mettre en place une nouvelle industrie. (asi)