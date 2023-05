A quoi va ressembler la prochaine expo nationale suisse? On en sait plus

Nexpo veut construire des ponts entre le centre et la périphérie, de la ville à la montagne, la prochaine exposition nationale pourrait donc être décentralisée.

Plus de «Suisse»

Nexpo, un nouveau projet d'exposition nationale prévue pour 2032, veut emprunter des voies inédites: être durable, orientée vers l'avenir et surtout décentralisée. Une première, selon ses promoteurs. Elle aurait lieu dans les villes, à la campagne et à la montagne.

Les dix plus grandes villes de Suisse ont dévoilé leur concept, ce lundi, à Berne. Nexpo veut présenter un pays qui aborde la question du «comment vivre ensemble dans le futur» et qui renforce la cohésion nationale. Aujourd'hui, 26 villes font partie du projet, dont Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Porrentruy et Sion.

Sami Kanaan, conseiller administratif de la ville de Genève. Keystone

En se déroulant dans toute la Suisse, Nexpo veut construire des ponts entre le centre et la périphérie, de la ville à la montagne. Le projet veut tenir compte du thème de la durabilité, tant au niveau des transports que des bâtiments, en misant sur des structures existantes.

Le Conseil fédéral ne se prononcera pas avant 2028 sur un soutien financier à une expo. Nexpo souhaite qu'un projet soit choisi en 2026, pour une faisabilité en 2032. (jah/ats)