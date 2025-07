La commune de Zermatt et le canton de Zoug se sont mobilisés pour offrir aux habitants de Blatten de la sérénité et un «semblant de normalité». Image: Getty / Keystone

Après l'éboulement, les habitants de Blatten croulent sous les cadeaux

Près de deux mois après le glissement de terrain qui a ravagé le village haut-valaisan, la solidarité a pris une nouvelle forme. Pour se vider la tête, les habitants de Blatten se voient offrir des séjours de détente ou des billets de concert.

Christoph Bernet / CH media

L’après-midi du 28 mai, des masses gigantesques de glace et de roche ont enseveli le village de Blatten, dans la région valaisanne du Lötschental. Les quelque 300 habitants avaient heureusement été évacués à temps. Ils ont survécu, mais ont perdu en quelques secondes tous leurs biens.

Ce glissement de terrain a déclenché une immense vague de solidarité à travers toute la Suisse. La Chaîne du Bonheur a récolté plus de 21 millions de francs de dons. La Confédération, les cantons, les communes, les entreprises et les associations ont accordé une aide financière d’urgence se chiffrant également en millions.

En plus de l’argent, des tonnes de dons matériels ont afflué: des vêtements, appareils ménagers, des consoles de jeux, etc. L’ampleur de ces dons a rapidement débordé des autorités communales, déjà fortement sollicitées. Début juin, celles-ci ont donc demandé de ne plus envoyer d'objets.

Vue aérienne du village de Blatten, détruit et inondé. Image: Keystone

Des invitations à Zoug, Zermatt et Bâle

Près de deux mois après la catastrophe, la solidarité envers les habitants de Blatten prend des formes nouvelles. Ces dernières semaines, les offres dans le domaine des loisirs et du tourisme se sont multipliées. Un coup d’œil aux messages adressés à la population sinistrée sur leur application communale en témoigne.

Ce vendredi, par exemple, les habitants sont invités par une agence événementielle à assister à la représentation du soir du festival de musique militaire Basel Tattoo. Et jusqu’à la fin de l’année, le Musée de la communication de Berne leur offre une entrée gratuite.

Cette semaine, la commune a relayé deux autres offres promettant aux habitants du village «une pause» ou «quelques jours de répit».

Vivre avec vue sur le Cervin: Zermatt offre à la population de Blatten trois nuitées à l'hôtel ou dans un appartement de vacances. Image: Getty

L’office du tourisme de Zermatt propose trois nuitées gratuites à l’hôtel ou dans un appartement de vacances à tous les résidents ainsi qu’aux propriétaires de résidences secondaires à Blatten. Ils peuvent également utiliser gratuitement tous les téléphériques et bénéficier, selon leurs besoins, d’autres prestations, telles que des billets de musée ou la location de matériel de sport. L’offre est valable jusqu’à fin octobre.

A Zoug, les habitants de Blatten peuvent même profiter d’un forfait tout compris jusqu’au 29 juin 2026. Cette offre a été mise sur pied par Zoug Tourisme et HotellerieSuisse Zugerland. Mis à part le trajet, tout est pris en charge, soit deux nuits avec petit-déjeuner dans un hôtel ainsi qu’un abonnement pour les transports publics.

«Hospitalité, calme et un semblant de normalité»

«Cette invitation redonne des forces à nos concitoyens et leur apportera certainement de la joie» Matthias Bellwald, président de la commune de Blatten

Dans un communiqué publié jeudi, les hôtels participants expliquent vouloir offrir aux sinistrés «hospitalité, calme et un semblant de normalité, loin des événements récents». Comme le déclare Matthias Bellwald, président de la commune de Blatten, cité dans le communiqué:

«L’élan de solidarité et de soutien du canton de Zoug nous touche profondément»

L’offre semble avoir rencontré un vif intérêt. Sur demande, Dominic Keller, directeur de Zoug Tourisme, a indiqué que les premières demandes émanant de couples et de familles avaient déjà été reçues quelques heures seulement après la publication du message sur l’application communale mercredi soir. D’autres ont suivi jeudi.

Des vies bouleversées

Malgré ces parenthèses bienvenues, la vie des habitants de Blatten reste marquée par la catastrophe. L’application communale les informe aussi sur la manière de faire rééditer les certificats de travail perdus dans les maisons détruites, ou encore sur le maintien à disposition de l’équipe de soutien psychologique.

Ainsi, nombreux seront sans doute ceux qui, assis sur une terrasse d’hôtel à Zermatt et levant les yeux vers le Cervin, penseront inévitablement au Kleine Nesthorn, la montagne qui a enseveli leur village.

Traduit de l'allemand par Joel Espi