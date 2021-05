Suisse

Culture

Le Prix du polar romand revient à Laurence Voïta



Laurence Voïta remporte le Prix du polar romand 2021 pour son livre intitulé «Au point 1230».

L'enseignante et dramaturge de la Tour-de-Peilz (VD) a été préférée aux deux autres finalistes, Olivier Chapuis et Marc Voltenauer.

Paru aux Editions Romann, «Au point 1230» est le troisième roman de Laurence Voïta, mais son premier polar. Il questionne notamment le hasard et le pouvoir de l'argent au travers le destin d'une enseignante, retrouvée assassinée sur une plage du lac Léman, indique lundi le Service des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne, qui organise ce prix.

Les membres du jury saluent la «plume sensible et vive de l'auteure» qui se met «au service de personnages familiers, attachants et crédibles.» Ils mentionnent notamment le personnage de Bruno, policier à l'aube de la retraite et fanatique de trains miniatures.

Doté de 3000 francs, le prix vise à valoriser la scène du polar en Suisse romande. Il est habituellement remis dans le cadre du festival Lausan'noir, annulé ce printemps. Au palmarès, Laurence Voïta succède à Marlène Charine, Frédéric Jaccaud, Nicolas Verdan et Joseph Incardona. (ats)