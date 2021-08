La «task force» de Rolle demande à ses habitants d'être vigilants

Les données LinkedIn de 500 millions de membres sont en vente: 5 choses à savoir

LinkedIn a été victime de piratage. Et le plus grand réseau social professionnel a confirmé que les données de plus d'un demi-milliard d'utilisateurs avaient été mises en vente. Êtes-vous concerné?

Quelques jours après la découverte des données d'environ 533 millions de membres Facebook sur Internet, un ensemble de données contenant un demi-milliard d'informations numériques d'internautes a de nouveau fuité dans un forum de hackers. Et ces derniers assurent que les informations proviennent de LinkedIn, comme l'a rapporté le média en ligne Cybernews.

Cela dépend de ce que vous entendez par une attaque de hacker. D'après ce que nous savons, le pirate a en effet récupéré une base de …