Graves failles informatiques chez Ruag International, propriété de la Suisse

Ruag c'est quoi déjà plus?

Ruag est une entreprise propriété de la Confédération et active dans l'aérospatiale et la Défense. Le Conseil fédéral a décidé de scinder en deux son entreprise d'armement Ruag en 2016 après une cyberattaque. En séparant aux niveaux juridique et informatique Ruag Suisse de Ruag International, il a estimé que la sécurité informatique serait renforcée. Ruag International sera privatisé à moyen terme.