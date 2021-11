Votre déclaration d'impôt pourrait se retrouver sur le darknet

Le Centre national de cybersécurité (NCSC) a mentionné à plusieurs reprises les rançongiciels comme menace très importante en Suisse . La semaine passée, le NCSC indiquait, dans son rapport semestriel, avoir reçu 10 234 annonces de cyberincidents, le double par rapport à l’année précédente. Les attaques par rançongiciel ont triplé, passant de 32 à 94 cas entre début 2020 et début 2021. (jch)

Toujours selon Le Temps, en analysant les documents ayant été piratés au sein de cette fiduciaire, on y trouverait des données très sensibles, toutes issues de déclarations d'impôts pour l'année 2020. Pour certains clients, il y aurait même:

«Les données ont été mises en ligne entre vendredi et samedi dernier. C’est sans doute le schéma suivant – classique, dans ce genre d’attaque – qui s’est déroulé: la fiduciaire s’est fait pirater par un rançongiciel, ses fichiers ont été chiffrés et volés. Comme elle n’a pas accepté de payer une rançon, les documents ont été mis en ligne sur le darknet.»

L’origine de la fuite pourrait venir du piratage d’une fiduciaire basée dans le canton de Schwytz et ayant aussi des bureaux dans le canton de Zurich . Des déclarations d'impôts concernant des personnes physiques et morales ont été publiées sur le darknet. Il s'agirait d'une première en Suisse, comme l'affirme Le Temps .

Ces derniers mois, plusieurs communes vaudoises ont été victimes de piratage informatique. Des documents fiscaux de citoyens et d’entreprises auraient été diffusés en ligne.

