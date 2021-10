Cute news

C'est lundi! Voici votre dose de bébés animaux

Cute News tout le monde!

Ils sont de retour: les animaux les plus mignons, les plus fluffy, les plus adorables, les plus maladroits et les plus petits que j'ai pu trouver sur Internet cette semaine. Préparez-vous pour votre dose de cuteness.

S'il vous plaît, aucun commentaire sur mes compétences en détourage de tasse à café. Je suis une fragilos.

C'est un... suspense intenable... un okapi! Les okapis appartiennent à la famille des girafes et sont également appelés girafes des forêts. Ils sont …